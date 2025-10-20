Herido un joven al defender a su madre de un atraco en Móstoles

La Policía Nacional está tratando de identificar y detener al autor de un atraco producido el viernes pasado en la localidad de Móstoles, donde una mujer y su hijo fueron asaltados tras sacar dinero de un cajero y el atracador hirió al hijo de un disparo, provocándole una quemadura en el gemelo.

Los hechos ocurrieron el viernes pasado, en torno a las 13:00 horas, cuando los agentes recibieron un aviso del 091 por un atraco con violencia en la confluencia de las calles Nápoles y Egipto, donde una mujer y su hijo habían sido asaltados por un individuo poco después de sacar dinero de un cajero automático.

Según han confirmado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, el atracador los persiguió y los abordó al llegar al portal, apuntando a la madre con un arma de fuego con intención de robarle el bolso que portaba.

El hijo intentó defenderla y comenzó un forcejeo, momento en el que el atracador efectuó un disparo que rozó la pierna del hijo, causándole una quemadura leve en el gemelo izquierdo, según han señalado fuentes policiales.

El atracador salió huyendo del lugar de los hechos y tanto el hijo como la mujer tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias y trasladados al hospital, él por la quemadura leve producidas por el disparo y la madre por algunas heridas leves producidas también en el forcejeo con el atracador.

Los agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para identificar y detener al autor, que logró huir del lugar antes de la llegada de los agentes.