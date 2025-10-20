El 25% de las solicitudes oncológicas en Madrid, para aplicar técnicas CAR-T, son de otras CCAA

La Comunidad de Madrid ha destinado cerca de 58 millones de euros a administrar tratamientos médicos con Terapias Avanzas desde que en 2018 puso en marcha su Estrategia Regional. Esta inversión ha beneficiado a 384 pacientes madrileños y de otras comunidades autónomas, que en muchos casos no tenían otra opción curativa alternativa.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha inaugurado hoy, en el Hospital público La Paz, las IV Jornadas de la Red de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, un encuentro donde, a través de diferentes mesas, los profesionales pueden abordar la actualidad y los retos a los que se enfrentan en este ámbito.

Matute ha recordado que Madrid fue pionera en este campo para “garantizar un acceso equitativo de los pacientes a estos tratamientos y potenciarlos a través de la coordinación de la investigación, formación, asistencia sanitaria y gestión”. “El balance en estos 7 años no puede ser más positivo. El empuje de los profesionales y la labor llevada a cabo han permitido que sigamos siendo hoy un referente nacional”, ha afirmado.

En el ámbito de las terapias CAR-T, la región tiene siete hospitales públicos habilitados por el Ministerio de Sanidad para su administración, un tercio del total nacional. En este sentido, 1 de cada 4 solicitudes en pacientes oncológicos procede de otra comunidad autónoma.