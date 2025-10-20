El juez envía a prisión al "falso mena" acusado de violar a una niña en Hortaleza

El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión provisional del "falso mena" acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años, el pasado agosto, en el centro de acogida del madrileño barrio de Hortaleza.

En el auto, que adelanta LA RAZÓN, se señala que, tras haber sometido a Mohamed R. a distintas pruebas médicas, se ha determinado que su edad biológica más probable es superior a los 18 años.

En base a ello, el instructor ha dictado su traslado del centro de menores en que se encontraba a un centro penitenciario para su internamiento sin fianza y en régimen comunicado.

El juez Juan Antonio Saénz recoge como "indicios" de la participación de este joven en la violación la " creíble declaración" de la menor de edad", así como las circunstancias del estado en que ella fue encontrada en el parque Isabel Clara Eugenio de la capital.

Pero también que la presunta víctima indicó a los agentes policiales la zona en que se encontraba el autor de la agresión, siendo aprehendido el ahora encarcelado en el lugar "escondido y oponiendo gran resistencia a su detención". Y, junto a él, aparecieron tanto el teléfono móvil como los zapatos de la menor.

La defensa del presunto agresor había esgrimido que era menor de edad, pero la Fiscalía Provincial de Madrid lo negó, respaldándose en documentación médica de pruebas radiológicas que practicadas al investigados.

Una médico forense concluyó que lo más probable es que tuviese la mayoría de edad. Una tesis que se vio reforzada, más tarde, por un nuevo informe emitido por otra doctora en que, tras examinar tres estudios radiológicos distintos, resolvió que la edad biológica más probable del individuo, de origen marroquí, son 23 años.

