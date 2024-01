Diez «brunch» madrileños para comerse el día de Reyes

Una vez abiertos los regalos que los de Oriente han dejado bajo el árbol, no hay mejor plan que coger la puerta y apuntarse a alguno de los «brunch», que en este 2024 seguirán siendo tendencia, porque nos encanta disfrutar de un desayuno tardío o de un almuerzo diferente y divertido a partir de mediodía. Lea, lea, porque la oferta que anuncia Picalagartos para mañana es muy recomendable. Con unas vistas capitalinas atractivas donde las haya, pida, mientras toca el cielo, los huevos benedictinos trufados en pan de brioche con pavo. Ojo, el mollete de pastrami con relish, tortilla revuelta y rúcula es una opción tan acertada como la tan demandada smash burger con cheddar, bacon bits y ketchup de remolacha, que tanto nos gusta armonizar con el bloody mary. El «brunch» del Café Comercial (38 euros) es uno de nuestros preferidos, tanto por el espacio en sí, en el que se respira una esencia castiza, como por los platos de Pepe Roch. Con el café y el zumo de naranja no prescindimos del revuelto de champiñón con queso pecorino ni tampoco de la burrata con tomate ibérico, rúcula y pesto de albahaca fresca. El toque dulce lo ponen los pancakes con fresas y sirope de arce. ¿Qué le parece sentarse a la mesa ante el riquísimo aguacate de Málaga a la brasa de Dani García? Y, ¿volver a probar su foie con ajetes aliñados mientras llega el pretzel de ternera ahumada? Por cierto, el cocinero marbellí por fin ha abierto la sede capitalina de Tragabuches, que no tardaremos en visitar. Pero, por ahora, optamos por el «brunch» de Leña (45 euros), que mañana podremos pedir desde las once de la mañana. Como bocado principal, la mítica Burger, que le dio sentido a todo, con salsa Bull o el croque monsieur de mortadela trufada de cerdo ibérico y queso havarti, entre otros manjares. Difícil elección. De postre, la famosa tarta di rose y crema inglesa con vainilla.

Con barbacoa

Mañana, la cita también puede ser ante el «Bubble Brunch», de Casa Suecia (50 euros), cuya roof top está acondicionada con toldos y estufas para que no queramos ni mirar el reloj, porque el lugar cuenta con una barbacoa, que es un puntazo, de la que salen zamburiñas, mejillones, almejas y gambones. Delicias que anteceden al bollu de chistorra, al chorizo, a la morcilla, al secreto ibérico, al pollo de corral sazonado y a la ternera con yakiniku con patata asada (34 euros; con cóctel, 39). En Malasaña, una opción es el de Boom Boom Ciao Seguimos, porque en The Omar, en el hotel Thompson (65 euros), Nino Redruello estructura su propuesta en varios apartados. El primero, Set Up, comienza con un consomé, que anticipa a unas gambas a la brasa con grasa de chuleta, entre otras delicias. El plato principal hay que escogerlo y, entre ellos, destaca el bogavante a la brasa con mojo canario y el curry de calamansis con zanahorias y boniato. Entre los platos fríos, no falta una ensalada de burrata con espárragos, bimi y licuado de hierbas para continuar con la tortilla de Nino, con o sin cebolla, con callos, boquerones o migas. Por último, roscón. Incluso, puede quedar en Bar H Emblemático. Según tome su mesa, le servirán una porción de roscón de Viena La Baguette y, después, puede desayunar a la carta. Es decir, una tostada con tomate y aceite, un bol de fruta fresca, un sándwich mixto, unas tostas de aguacate, un pincho de tortilla de patata o un mollete de beicon y queso. Si se alarga la cosa y se acerca el momento del aperitivo, no hay mayor lujo que pasar el día de Reyes entre tigres y gildas. Asimismo, En Las Brasas de Castellana, en el Rosewood Villa Magna, el desfile comienza por el tartar y ceviche y continúa con los huevos benedictinos, el risotto de boletus con trufa y con el arroz seco de pato y setas, además de con la selección de los mariscos, jamón ibérico y queso (215 euros).

Una de las especialidades de El Escondite de Villanueva LRM

PARA NO PERDERSE: Crêpe de pollo

► La propuesta de El Escondite de Villanueva cuesta 22 euros, se sirve de 12:00 a 14:00 y de ella nos gusta el crêpe de pollo con champiñón, espárragos, tomate seco y huevo frito. Asimismo, en los hoteles Orfila y Heritage el precio es de 120 euros y el protagonista es el roscón de Mario Sandoval.