Diez locales en los que comer bien y barato en Madrid

Hemos regresado de las vacaciones en números rojos, pero eso de quedarnos en casa no es lo nuestro, así que en estas líneas desvelamos nuestros lugares preferidos para comer bien y barato. Comenzamos con la barra del coreano Mama Uma, en el mercado de Barceló. Un puesto dedicado al bibimbap, al pollo frito y a los mandu dumplings y entre cuyas elaboraciones escogemos el Bulgogi Bowl, con aguja de ternera marinada durante un día y cocinada a fuego alto acompañada de un mix de verduras y huevo sobre una base de arroz (14 euros). Álex Zurdo, por su parte, es un gran conocedor de la cocina del sudeste asiático, así que a Kitchen 154 vamos a descubrir platos regionales picantes y especiados aquí poco conocidos. El curry rojo con arroz y verduras del mismo mercado de Vallehermoso no supera los 14 euros, lo mismo que los Dan Dan Lamian, unos riquísimos noodles con boloñesa china a tope de pimienta de Sichuán y encurtidos. En Biáng Biáng Bar (C/ Pelayo, 8) presumen de servir los tallarines originarios de la región de Xian y se caracterizan por ser anchos y larguísimos. Los hemos probado con verduras y huevos revueltos con tomate y cerdo duroc (12,50), salteados con pollo de corral picante con patatas, pimiento y verduras (12,40) y con estofado de ternera y huevos revueltos con tomate. En Madrid contamos con la primera Katsu House de nuestro país y su ideólogo es David de la Torre. La especialidad de Don Panko son los filetes rebozados con el panko japonés. Sin embargo, también es imprescindible el Katsu Curry (desde 850 euros), que prepara con chuleta gallega, pollo, gambas o berenjena, acompañado de arroz «Koshi hikari», de Toyama. Los Donburi (con lomo de cerdo o solomillo. Desde 13 euros) se sirven con dos encurtidos japoneses, medio huevo semi duro, tomates cherry y salsa tonkatsu sobre una cama del citado arroz. Muy recomendable es el Non-Katsu de carrilleras guisadas en «haccho miso» con un toque picantón canalla (13,95). Durante la sobremesa, recuerda que puede escoger un ejemplar perteneciente a la tercera colección de Europa y a la octava del mundo de whisky japonés. De Yoka Kamada dicen que elabora el mejor sushi de la capital, aunque de Yokaola, en el mercado de Antón Martín, hoy nos referimos a su ramen, cocinado a fuego lento durante 12 horas. El «tonkotsu» vegano, con salsa de miso, no supera los 13,50, mientras que el bowl «Gyudon», con ternera guisada en soja dulce sobre arroz y Ontama, los 13,80. Al frente de Makan Saj (makansaj.com), con una sede en Velázquez y otra en Caleido, se encuentra Álex Mtaini. A ambas vamos a comer los wraps libanes, como el de pollo chipotle (9,75), con salsa barbacoa de chipotle, pechuga de pollo, pepinillos, cebolla y canónigos -puede añadir queso fundido por 1,80-, que es tan adictivo como el «Lahm bi ajin» (8,50), con carne picada a la libanesa al que es posible incluir también queso, hummus y labneh, entre otros acompañamientos. Por 13, el bowl «Love» fue un descubrimiento y lleva pollo, humus, garbanzos, tomates, pepinillos, canónigos y salsa de limón. Si quiere incorporar «halloumi», queso libanés con tomates, pepinos y menta, deberá pagar dos euros y medio. El bocata de pastrami de Katz está hecho hecho en pan de cristal con el pastrami ahumado, a elegir entre pollo o ternera (13,80), y el riquísimo BLT, por 9,con pan de leche, bacon, lechuga, tomate y mayonesa. Y si se le antoja probar la «shawarma» (12,80), son las tiras de pollo salteadas con champiñón, cebolla dulce, sazonado de especias y servido con arroz y hummus. Saúl Sanz también elabora su versión en Terzio, el hermano pequeño de Treze, cuyos platos más emblemáticos también se pueden disfrutar en la casa madre. Su sándwich de pastrami lo acompaña de mostaza y mostaza encurtida.

Molapizza. Mpustarella LR

No te pierdas

Mpustarella de salami picante

►De Mola Pizza, el espacio informal de César Martín (Lakasa) nos quedamos con la «mpustarella» de salami picante y mozarella con salsa de tomate (12,80) mientras que en la tienda de Lhardy optamos por el bocatín de calamares con mayonesa de su propia tinta (12,50).