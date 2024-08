Diseñador de iluminación, una profesión en alza en Madrid

Desde aquellas primeras bombillas incandescentes que acabaron a mediados del siglo XIX con las lámparas de aceite hasta los halógenos o la tecnología LED que triunfa en el siglo XXI, la luz artificial ilumina nuestras vidas en sentido práctico, estético y metafórico. Complemento de la esquiva luz solar, los sucesivos avances tecnológicos en el campo de la iluminación han influido de forma determinante en los últimos dos siglos, tanto en la configuración de las viviendas como en el impulso de la economía y de la vida social. Unos avances en el campo de la iluminación que han transcurrido de forma paralela al auge y extensión del interiorismo y el diseño de piezas, que ha tenido en las lámparas uno de sus elementos más icónicos.

Interioristas y arquitectos son plenamente conscientes de que la iluminación es un arma poderosa para la creación de ambientes, de la que a menudo no se tienen los suficientes conocimientos técnicos para explotar todo su potencial. Con el objetivo de ampliar las competencias en este terreno clave del interiorismo y el paisajismo, Escuela Madrileña de Decoración lanza el primer curso en España de Experto en Diseño y Cálculo de Iluminación, una formación teórica-práctica en modalidad presencial de 220 horas de duración, que incluye 85 de prácticas y la presentación de un proyecto final de envergadura profesional.

Para Raúl Oliva, director de la formación y uno de los mayores expertos del sector en España, el curso nace para cubrir la alarmante carencia de diseñadores de iluminación cualificados para arquitectura de interiores y exterior. “Raro es el día que no recibo una llamada de algún estudio en busca de un diseñador de iluminación, pero la realidad es que hay muy pocos con la necesaria cualificación. En la Escuela conocemos esa demanda y por eso lanzamos este curso, porque detrás de esta especialización hay muchas oportunidades laborales. Nuestro propósito es formar a profesionales que disfruten con la iluminación, que les apasione y que sepan sacarle todo el partido”.

La formación capacitará para el control de la luz, además de enseñar a interactuar y descubrir sus secretos y matices con el objetivo de lograr la perfecta simbiosis con los espacios. Entre las salidas profesionales destacan la arquitectura de interiores, paisajismo, eventos, escaparatismo, además de intervenciones en centros con necesidades especiales como los hospitales.

Luces cálidas

Enamorado de la iluminación, Raúl Oliva recomienda a los futuros profesionales escuchar al cliente y decantarse por luces cálidas y acogedoras que no deslumbren, pero siempre teniendo en cuenta la funcionalidad del espacio en el que se van a situar, pues no se puede abordar igual la consulta de un médico, un restaurante o un rincón de lectura. “Lo fundamental es lograr una buena visión, una adecuada reproducción cromática, una correcta cantidad de luz para reproducir bien el color, algo que a pesar de los numerosos avances tecnológicos no siempre se consigue”.

El curso de Experto en diseño y cálculo de iluminación abordará, entre otras materias, los fundamentos del diseño de iluminación, sistemas y materiales y el cálculo lumínico. Se trabajará, asimismo, en la iluminación de espacios residenciales, comerciales y exteriores, atendiendo a las tendencias y en contacto directo con fabricantes y expertos. En cuanto a los proyectos a desarrollar, se centrarán en espacios hoteleros, de restauración, comerciales, exteriores y eventos. Todos los alumnos habrán de entregar un proyecto final de iluminación de envergadura profesional. El equipo docente contará con profesionales de los principales fabricantes y expertos independientes.

Ideada como una formación eminentemente práctica y orientada a satisfacer las necesidades del mercado con una activa bolsa de empleo, la primera edición cuenta con una veintena de plazas y comenzará a finales de septiembre de 2024.

Escuela Madrileña de Decoración lanza asimismo en otoño la nueva edición del Máster en Interiorismo y Decoración + 3D e IA, tanto en modalidad online como presencial. Bajo la dirección académica del interiorista Aitor Viteri, el centro incorpora este año la inteligencia artificial aplicada al interiorismo en todas sus formaciones como una herramienta de gran utilidad para ahorrar tiempo y poner el foco en la creatividad.