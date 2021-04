Rocío Monasterio, rotunda: “Pablo Iglesias mandó a sus brigadistas a matarnos”

Unas elecciones de alta tensión. Así lo ve la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, quien ha asegurado que Podemos tiene que ser “ilegalizado” y que el candidato de Unidas Podemos para las elecciones del 4M, Pablo Iglesias, “ampara” la violencia”.

“Podemos tiene que ser ilegalizado, Pablo Iglesias primero señaló, luego nos mandó a sus brigadistas a matarnos y después de eso justificó el ataque a Vox”, ha afirmado Monasterio sobre lo sucedido en su primer acto en Vallecas en una entrevista en ‘esRadio’.

En esta línea, ha señalado que se trata de un político con responsabilidades, que ha sido vicepresidente del Gobierno y que está “amparando la violencia, el terrorismo”.

La candidata de Vox ha asegurado que la función social de su partido es “frenar a la izquierda” en Madrid y que se dejen de hacer sus políticas. “De nada sirve que no dejes entrar a la izquierda en Madrid si resulta que sigues permitiendo todos los mantras ideológicos”, ha matizado.

Por otro lado, ha insistido en que está centrada en “ganar el Gobierno de Madrid” y tener siete consejerías para acabar “de rematar” a la izquierda en la región. “Desde Madrid es donde se va a empezar la batalla para que salgan estos impresentables”, ha subrayado.

Sobre posibles pactos, ha indicado que si le hace falta “por supuesto” que contará con la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. “Yo me siento con Ayuso sin ningún problema para llegar a acuerdos ahora, por la otra parte, yo no he escuchado esto”, ha apuntado.