Los empresarios madrileños piden elevar el pago en efectivo a los 3.000 euros

Madrid Foro Empresarial ha vuelto a alzar la voz ante las restricciones del Gobierno de España al uso del dinero en efectivo. Los empresarios madrileños reclaman que se eleve el límite actual de 1.000 euros hasta los 3.000 euros, argumentando que la escalada de precios —con un IPC acumulado superior al 15% en los últimos tres años— ha erosionado notablemente el poder adquisitivo, haciendo que ese umbral sea cada vez más irreal. Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, subraya: “Con la vida tan cara como está, mil euros ya no permiten lo mismo que hace unos años. Esta limitación supone una traba injusta para autónomos, pymes y consumidores que cumplen con sus obligaciones.

Necesitamos regulaciones realistas que no asfixien al empresario ni limiten la libertad de los consumidores”. Además, la nueva normativa comunitaria aprobada en 2023 establece que a partir de 2027 se fijará un límite común de 10.000 euros para pagos en efectivo en toda la UE. Esta decisión busca armonizar las reglas, evitar el fraude transfronterizo y dar seguridad jurídica, aunque permitirá a los Estados miembros mantener límites más bajos si así lo consideran. “Mientras otros países entienden que el efectivo es un medio legítimo de pago, aquí se persigue como si fuera el origen de todos los males”, denuncia Alfaro.

"No se puede seguir legislando de espaldas a la realidad económica y al funcionamiento diario de miles de empresas”. Una normativa más restrictiva que en la mayoría de Europa España se encuentra entre los países con mayor rigidez normativa respecto al uso de efectivo. Actualmente:

España: 1.000 €

Croacia: 10.000 €

Italia: 5.000 €

Alemania: Sin límite legal, aunque se estudia establecer uno en 5.000 €

Portugal: 3.000 €

Grecia: 1.500 €

Francia: 1.000 € para residentes, 10.000 € para turistas

En defensa del efectivo y contra el euro digital: una cuestión de libertad

Madrid Foro Empresarial también advierte del peligro que supone avanzar hacia la eliminación del dinero físico en favor de propuestas como el euro digital que promueve la Unión Europea. Durante situaciones como el reciente apagón eléctrico, el efectivo demostró ser la única alternativa viable en momentos de crisis. "Lo vimos claro: cuando falla el sistema, lo único que te queda es el dinero en efectivo", añade. "Lo que van a proponer con el euro digital no es dinero, es un plan de control social". Por todo ello, Madrid Foro Empresarial hace un llamamiento urgente a las autoridades para abrir un espacio de diálogo con el tejido empresarial. "La lucha contra el fraude es necesaria, pero no puede hacerse a costa de asfixiar al empresario legal y al consumidor libre", concluye Alfaro.