Este es el próximo festivo en Madrid: Ideal para una escapada de verano

Con la llegada del próximo festivo en Madrid, el 25 de julio, los madrileños tienen una excelente oportunidad para disfrutar de un puente largo y planificar una escapada. Este festivo, en honor a Santiago Apóstol, se celebra el jueves, lo que permite que muchos trabajadores tomen el viernes libre y disfruten de un descanso de cuatro días.

Este festivo llega en un momento ideal del verano, cuando muchos buscan una pausa en su rutina para recargar energías antes de las vacaciones de agosto. El buen clima de esta época es perfecto para realizar actividades al aire libre, explorar nuevas ciudades o simplemente relajarse.

Otros festivos en 2024

Los días no laborables se regulan conforme el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, corresponde al Consejo de Gobierno la competencia para fijar el calendario de festivos no laborables. Una de las condiciones es que no puede superar los 14 días al año.

Este festivo es el octavo, es decir, para ese entonces quedaran menos de la mitad de los festivos disponibles en el año, eso contando el 25 de diciembre (un miércoles). Los próximos festivos serán: el 15 de agosto (asunción de la virgen), 12 de octubre (fiesta nacional), 1 de noviembre (día de todos los santos), 9 de noviembre (nuestra señora de la almudena) y el 6 de diciembre (día de la constitución)

Escapadas Populares

Para aquellos que desean aprovechar al máximo este puente, hay varias opciones de destinos populares tanto dentro como fuera de Madrid. Entre las opciones predilectas de los madrileños están:

Segovia, con su impresionante acueducto romano y su encantador casco antiguo, es un destino perfecto para una visita de un día o un fin de semana. Asimismo, conocida por su rica historia y arquitectura, Toledo ofrece una gran experiencia cultural a solo una hora de Madrid.

Si deseas un destino playero, a menos de dos horas en tren, Valencia es ideal para quienes desean disfrutar de la arena y las olas del mar, la gastronomía y la vibrante vida nocturna también hacen de este destino un lugar ideal.

Para los amantes de la naturaleza y el senderismo, la Sierra de Guadarrama ofrece rutas escénicas y actividades al aire libre, y

La Mancha te permite explorar los molinos de viento y los paisajes que inspiraron a Cervantes.

En caso de preferir quedarse en la ciudad, Madrid ofrece una amplia gama de actividades y eventos para disfrutar durante el "puente". Dado que esta fecha es una oportunidad popular para viajar, es recomendable planificar con anticipación. Reservar alojamiento y transporte con tiempo puede asegurar mejores precios y disponibilidad.