Qué es un festivo retribuido y recuperable: El excepcional caso del próximo 24 de junio

Cada año, el Gobierno establece ocho días festivos a nivel nacional, a los que hay que añadir cuatro más que fijan las comunidades autónomas. A estos se suman los dos días más que deciden los municipios. En total, son 14 festivos al año. Esos días son de descanso, aunque en algunos sectores se trabaje y se deba compensar al trabajador o bien con un día libre por el festivo trabajado o con un plus del 75% por cada hora trabajada.

Pero existe una excepción a estos casos: el festivo con carácter retribuido y recuperable. ¿Qué significa esto? Que el trabajador puede decidir trabajar o no trabajar, pero si no lo hace tiene que compensar a la empresa.

El el caso del próximo 24 de junio, que la Comunidad Valenciana fijó en el calendario laboral como festivo con carácter retribuido y recuperable.

Con ello, los trabajadores no están obligados a trabajar, tienen derecho a descanso, pero esas horas que estaban previstas que hiciese deberán ser realizadas en otro momento. O dicho de otra manera, el trabajador tiene derecho a descansar el día de San Juan, pero también tiene la obligación de recuperar las horas en otro momento para completar la jornada laboral prevista en el convenio colectivo de la empresa o, en su defecto, del sector.

Si en el convenio colectivo no hay fijada una jornada anual, sino semanal o diaria, habría que hacer el cálculo por las horas de trabajo que le correspondería hacer ese día para recuperarlas a posteriori. En el caso de que ese día festivo coincida con un día de descanso, permiso o de baja laboral no hay obligación de recuperarlo ni de sumar un día más de descanso a no ser que haya un pacto laboral que así lo indique expresamente.

Otro factor a tener en cuenta es la posibilidad de que el convenio colectivo o los representantes de los trabajadores acuerden con la compañía no tener que trabajar las horas disfrutadas de ese día festivo retribuido y recuperable.

En el caso de que haya que recuperar esas horas, la legislación es clara. No se puede obligar al empleado a trabajar más días de los que le correspondan, que las horas deben recuperarse dentro del año vigente (2024 en ese caso), no se podrán quitar días de vacaciones, ni permisos. En cuanto a la jornada laboral, no podrá alargarse más allá de las 9 horas y deberán respetarse siempre las 12 horas de descanso obligatorio entre una jornada y otra. Por lo tanto, en los casos de los trabajadores que tengan una jornada de 8 horas, no podrán recuperar más de una hora al día.

¿Dónde está regulada la existencia de los festivos retribuidos y recuperables?

Es el propio Estatuto de los Trabajadores, en el que el Artículo 37 queda establecido que "las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, pueden señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes. Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce".

Estos festivos no son la norma habitual. De hecho, son una excepción y sólo se dan en la Comunidad Valenciana el día 24 de junio de cada año, para celebrar la noche más corta del año. Así lo aprobó la Comisión de Coordinación, organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat el 22 de febrero de 2016, decisión que fue ratificada por las Cortes en la resolución 142/IX, referida a la festividad autonómica de las Hogueras de San Juan.

El día de San Juan se celebra en numerosos lugares de toda España para dar la bienvenida al verano pero sólo es festivo de manera oficial en la Comunidad Valenciana y en Cataluña.

Los lugares en los que se producen las celebraciones más importantes son en Alicante, donde las hogueras de San Juan son el centro de las fiestas, desfiles y la quema de pequeñas "fallas".

En Cataluña se celebra principalmente en Barcelona, donde la Nit de Sant Joan también es muy popular por las hogueras y fiestas en las playas.