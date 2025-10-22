Acceso

El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática la madrileña Real Casa de Correos

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, lo considera una "magnífica noticia"

Fachada del edificio de la Real Casa de Correos en la madrileña Puerta del Sol, sede actual del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Fachada del edificio de la Real Casa de Correos en la madrileña Puerta del Sol, sede actual del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Alberto R. Roldán La Razón
Rafael Fernández
Creada:
Última actualización:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.

Publicación en el BOE
Publicación en el BOELR

Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en este lugar, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".

