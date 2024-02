Ilustres inútiles

Este caminante estuvo hace unos días en el Pabellón de Hombres Ilustres en una visita magnífica de las organizadas por el Ayuntamiento de Madrid con una profesora que, además de saberse la lección, lo explicaba muy bien, vamos que se le entendía. La primera impresión que me lleve es que los gobernantes que nos mandan son unos caras ¿No tiene España mujeres ilustres? ¿Sólo existen en este país hombres que hayan hecho cosas importantes?.

Nuestra profesora nos dijo que hay en estudio traer a tres mujeres a este pabellón machista. Pero claro hemos tenido una ministra de Igualdad que en cuatro años, además del bla, bla, bla, no ha sido capaz de impedir que los turistas crean que aquí siguen las cosas como en el siglo pasado. La vicepresidenta, Carmen Calvo, dijo ¡en octubre de 2020! que el lugar, situado en Atocha, se rebautizaría como «Panteón de España» y habría mujeres. Pero claro no han tenido tiempo con cinco años y una ministra y continuamos siendo un Estado machista en el que sólo los hombres se merecen un mausoleo de homenaje.

Parece que el Gobierno sólo tiene tres candidatas, lo cual me parece otra vergüenza. Clara Campoamor, la mujer perseguida por derecha e izquierda, que trajo el voto femenino podría ser una de las primeras mujeres en tener un lugar de honor. Margarita Salas podría ser otra candidata. Hay muchas mujeres que se merecen el homenaje, pero por favor señoras y señores del Gobierno no sean sectarios/sectarias. No lleven a alguien que haya deseado que fusilen cada mañana a algunos españoles o que diga que las monjas iban a gozar si cayeran en manos de una patrulla de milicianos jóvenes. Ya cometieron un error con esa señora.