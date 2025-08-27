Investigan a un madrileño por el incendio forestal de Burguillos del Cerro (Badajoz)

La Guardia Civil investiga a un vecino de Mejorada del Campo (Madrid) como presunto autor del incendio forestal que el pasado 14 de agosto calcinó unas 1.100 hectáreas de monte bajo y arbolado en el paraje 'Sierra de Curuviejo', en el término de Burguillos del Cerro (Badajoz). Según han informado desde el instituto armado, el fuego, que se propagó lentamente hacia el municipio de Salvatierra de los Barros, fue originado supuestamente de manera intencionada mediante la aplicación directa de llama.

Las pesquisas han permitido vincular los hechos con al ahora investigado, que habría aprovechado sus vacaciones en la localidad extremeña para provocar el incendio, sin que hasta el momento se conozcan las motivaciones. El incendio quedó controlado en la mañana del día siguiente, aunque se reactivó posteriormente, lo que obligó a desplegar de nuevo medios aéreos y terrestres para su extinción.

En las labores participaron dos helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones motobombas, efectivos de bomberos, agentes del medio ambiente, Protección Civil y patrullas de la Guardia Civil. La investigación, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Badajoz con la colaboración de la patrulla de Fuente de Cantos, se apoyó en la inspección pericial de la zona y en testimonios recabados, además de en la colaboración ciudadana, considerada esencial para esclarecer lo ocurrido.

El hombre ha sido instruido como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva (incendio forestal intencionado), cuyas diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Zafra, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de entre uno y cinco años y a multas de doce a dieciocho meses.