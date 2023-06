IWG abrirá un nuevo centro de trabajo híbrido en Madrid Nuevo Norte

La capital española está en constante crecimiento, y “Madrid Nuevo Norte”, una de las mayores operaciones urbanísticas de las últimas décadas, es una muestra clave de ello, posicionándose como un novedoso y atractivo centro financiero que promete potenciar el desarrollo económico de la región. En este contexto, IWG, el mayor proveedor de soluciones de trabajo híbrido con marcas como Spaces, Regus, Signature y HQ, ha cerrado un acuerdo con la firma Onix Capital Partners, para la gestión de un nuevo centro de trabajo híbrido en Madrid, que se llevará a cabo en el edificio Polaris, ubicado en el número 12 de la Avenida Manoteras de Madrid, en pleno corazón de dicho centro urbano, en medio de la creciente demanda de espacios flexibles.

La apertura del nuevo coworking está prevista para mediados de octubre de este año, y contará con más de 2.000 metros cuadrados que darán cabida a espacios de trabajo, despachos privados, salas de reuniones y hubs creativos, junto con una terraza de 100 metros cuadrados y 84 plazas de parking. El acuerdo tiene lugar en un contexto en el que profesionales y empresas de todos los tamaños buscan soluciones de trabajo híbrido, y como respuesta, el grupo IWG espera agregar 1.000 nuevas sedes a toda su red durante el próximo año.

Bajo la firma Spaces, el centro formará parte del edificio Polaris, que cuenta con 14.400 metros cuadrados, más de 5.000 metros cuadrados de áreas verdes, y certificación WELL Gold y LEED Gold. Este nuevo emplazamiento acogerá a compañías consolidadas y startups de diversos sectores, mientras que el servicio "Design Your Own Office" de IWG permitirá a las empresas adaptar el espacio a sus necesidades.