Jesús Moreno: «Somos el ejemplo de lo importante que es la estabilidad»

Ingeniero agrónomo de profesión, Jesús Moreno llegó a la política por ser un «apasionado» de la misma, y, aunque ya lleva 16 años en ello, reconoce que nunca pensó que iba a llegar a tener un cargo en la gestión pública. Ahora, como alcalde de Tres Cantos, sigue estando convencido de que la política debe ser algo a lo que dedicarse durante un tiempo determinado. «Y después, cada cual a su profesión». Sin embargo, sus estupendos resultados en las últimas elecciones hablan de una ciudad que arropa a su alcalde y que, a su vez, lo transforma en una rara avis ante un panorama en el que los apoyos masivos, salvo excepciones como esta, parecen abocados a desaparecer.

Ha sido el octavo alcalde más votado de España, ¿supone esto una responsabilidad extra?

La verdad es que lo que me inspira es el agradecimiento a los vecinos. Vivimos en un municipio con un perfil muy determinado, así que el hecho de haber conseguido más del 56% de los votos creo que lo que significa, además, es que hemos hecho bien las cosas, que hemos cumplido con los objetivos y hemos presentado nuevos retos para el futuro con el programa electoral 2023-2027.

El PP lleva gobernando en Tres Cantos más de una década. ¿Se acomoda uno a este puesto o es necesaria la renovación?

Creo que es fundamental que en las listas electorales haya siempre movimiento, porque la política no puede convertirse en algo que uno se tome como su profesión. Hay que dar paso a otras personas, a otras ideas, y también trabajar con objetivos claros y definidos, como se hace en la empresa privada, y que estos se revisen de forma periódica a ver si se van cumpliendo y, si no es así, actuar. En este sentido creo que yo mismo debo ser ejemplo de que es necesario salir a la calle a trabajar, porque lo que se tiene que hacer cuando uno consigue una mayoría así es transmitir seguridad y estabilidad a los vecinos y a los inversores, que vean que tanto en Tres Cantos como la Comunidad de Madrid hay un gobierno estable, donde no vamos a cambiar las reglas del juego a mitad de partido.

Y esto, ¿se consigue con la colaboración de los otros grupos políticos?

Desde luego. Esto no quiere decir que hagamos siempre lo que queramos, sin contar con el resto de partidos, porque representan también a una parte importante de la población de Tres Cantos. Creo que siempre es importante mantener el contacto. Por ejemplo, después de las elecciones lo primero que hice fue llamar a los partidos que se habían presentado y que han sacado representación en el Pleno. Hablé con ellos, con sindicatos, con ONGs... y me reuní con todos ellos. No quiero un gobierno monocolor, sino uno en el cual todos pudiésemos participar, colaborar. De hecho, ahora mismo estamos elaborando los presupuestos para el próximo periodo, y la concejala de Hacienda se ha reunido con todos los grupos y se seguirá reuniendo para recabar propuestas y proyectos que podamos incluir en esos presupuestos de 2024.

Una de las cosas que más ha destacado es la importancia que le dan a continuar teniendo una ciudad con buena calidad del aire y respetuosa con el medio ambiente.

Yo soy de los que creen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un buen punto de partida para mejorar nuestros municipios. Y, para conseguirlo, creemos que es fundamental que los vecinos nos hagan llegar sus propuestas. Es importante, además, que cuando hablamos de movilidad sostenible se entienda que no es que estemos en contra del coche particular, sino que queremos fomentar el transporte público. Por eso estamos fomentando mucho la mejora del cercanías, así como por el uso de las nuevas líneas de autobuses. También estamos dando subvenciones para la compra de vehículos eléctricos y fomentando el uso de patinetes, bicicletas... Preciamente para que la gente tenga la oportunidad de dejar el coche en casa y moverse con toda comodidad. En cuanto al establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones, somos un municipio con más de 50.000 habitantes y tenemos que establecer el plan. Estamos trabajando en ello, pero lo que es cierto es que tenemos una muy buena calidad del aire, así que, por lo pronto, no va a haber medidas restrictivas para ningún vecino. Vamos a poder seguir conviviendo tranquilamente con nuestra forma de transporte, pero siendo conscientes de la necesidad de sensibilizar, de crear caminos seguros para que los chavales puedan ir al colegio e instituto en bicicleta, por ejemplo. Otra cosa sería si esa calidad del aire no fuese la que es, porque no me temblaría la mano a la hora de tomar decisiones. Es una cuestión de salud, y eso es lo más importante.

También han mostrado un especial interés por fomentar la oferta educativa en el municipio.

Algo que he aprendido estos años, ya como alcalde, es que la educación es la base de todo si queremos jóvenes adultos con buenos puestos de trabajo, una ciudad limpia, si queremos ser solidarios y participativos, si queremos luchar por la igualdad... La educación es la base de todo esto. Por tanto, creo que el poder estudiar en los mejores colegios, ya sean públicos o concertados, es fundamental. Sobre todo en lo que nos concierne a nosotros, que es el mantenimiento de los colegios públicos. Por eso, hacemos una inversión de 2,5 millones de euros todos los años, para que esos centros sean lugares donde impartir la mejor educación en las mejores condiciones. Esto, unido a la potenciación de las instalaciones deportivas me hace estar seguro de que estamos creando el mejor de los futuros para la ciudad, para que sea un municipio inclusivo, solidario, próspero y que cuide de su entorno.

Parece casi utópico.

Más que problemas que nos preocupen como tal, lo que le gustaría al equipo de gobierno es que todos los vecinos desempleados o en busca de empleo, lo consigan. Y, si puede ser aquí, mejor que mejor. Por eso hemos puesto en marcha distintas acciones, como el portal de empleo. Otro asunto es el de la vivienda. Por eso, a partir de la Oficina de Vivienda damos la oportunidad, a todo aquel que quiera vivir aquí, de que pueda informarse de todo lo que se está construyendo en nuestro municipio. Por eso, nuestras preocupaciones son que las necesidades básicas de nuestros vecinos estén cubiertas. También pensamos en las personas más necesitadas, que tengamos una ciudad segura, en la que se pueda salir a la calle sin preocupaciones. Y, sobre todo, una ciudad acogedora en la que todo el mundo pueda realizar una vida con total normalidad sin que nadie le pueda impedir hacerlo. Por eso, el tema de la igualdad y la inclusión son fundamentales. Queremos que en Tres Cantos pueda venir a vivir y trabajar y ser tricantino más independientemente de cuáles sean sus orígenes, sus creencias religiosas, sus capacidades o su orientación sexual.

Por último, ¿qué puede aportar Tres Cantos al conjunto de la Comunidad de Madrid?

Tres Cantos tiene muchas cosas positivas, pero creo que lo más importante es el ser el ejemplo de la importancia de unificar la confianza en un candidato o partido. Esto es fundamental para tener estabilidad. Si, cuatro años después ves que no se han cumplido las expectativas, se vota a otro. Pero cuando se ponen las expectativas en un proyecto político y este funciona bien, se crea una estabilidad que es muy importante. Por eso, más allá de las bondades que pueda tener esta ciudad, creo que la importancia que tiene reside en el hecho de que demuestra lo importante que es que, detrás de un proyecto político haya personas que, durante el tiempo que están en política, están 100% involucrados con su labor y con el territorio para el que trabajan. Yo, como capitán de la nave, lo que hago es dirigirla, pero siempre dejando mucha autonomía para que puedan tener su propia libertad a la hora de gestionar. Eso sí, siempre sabiendo que son los vecinos, principalmente, a quienes hay que rendir cuentas y a los que hay que explicar por qué los proyectos salen adelante o no.