Juicio para el autor del atropello mortal múltiple en una boda de Torrejón

El juez de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha abierto juicio oral contra el hombre acusado del atropello intencionado que dejó el 6 de noviembre de 2022cuatro muertos y nueve heridos durante la celebración de una boda en Torrejón de Ardoz.

La apertura de juicio oral se dicta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el magistrado da el paso definitivo para que Micael D. M., apodado 'El Portugués', sea juzgado por cuatro presuntos delitos de asesinato consumado, y nueve delitos de asesinato en grado de tentativa. La misma resolución acuerda prorrogar la situación de prisión provisional al procesado, quien se encuentra encarcelado desde noviembre de 2022. En el escrito de acusación, el fiscal solicita 226 años de prisión.

El atropello tuvo lugar a las 2.44 horas a la salida del restaurante 'El Rancho', ubicado en el número 6 de la avenida de la Constitución, donde se estaba celebrando una boda gitana con más de 200 invitados. El representante del Ministerio Público le imputa cuatro delitos de asesinato (25 años por cada uno de ellos) y nueve de intento de asesinato (14 años por cada uno de ellos).

El escrito de acusación señala que en la madrugada del 6 de noviembre de 2022 M. D. M., apodado 'El Portugués', acudió a la celebración de una boda en el restaurante "El Rancho" de Torrejón de Ardoz (Madrid) en compañía de dos hijos suyos menores de edad y de dos sobrinos.

Durante la celebración, uno de los menores protagonizó un incidente con alguno de los invitados, lo que motivó que se le indicara al acusado que abandonara el lugar junto con las personas que le acompañaban.

Fue entonces cuando M. D. M se enfrentó a varios de los allí presentes, hasta que una vez en el exterior del establecimiento, se dirigió en compañía de sus hijos y sobrinos al vehículo de su propiedad que tenía aparcado en las inmediaciones. Tras ponerse al volante aceleró el motor "a sabiendas de la presencia de las personas allí congregadas con motivo de los hechos y con total voluntad de causarles la muerte o asumiendo la posibilidad de que ello sucediera", arrolló a varios de ellos, ocasionando la muerte de cuatro personas: I. M. S., C. R. B., J. M. R. V. y C. B. S.

Junto a una de las víctimas mortales (I. M. S.) se encontraban D. M. R. y C. R. N. quienes sobrevivieron al impacto si bien resultaron heridos. Por su parte, Á. J. B., F. R. B. y M. del C. N. se hallaban junto a C. B. S., quienes, asimismo, fueron golpeados, sufriendo lesiones. Del mismo modo fueron arrollados, resultando lesionados A. J. S., D. J. S., V. P. B. y J. A. J. B. quien intentó que el acusado detuviera el vehículo, haciendo éste caso omiso. El vehículo del acusado, que se encuentra privado de libertad por esta causa desde el día 6 de noviembre de 2022, carecía de seguro de responsabilidad civil en esa fecha.