Mad Cool: el mayor festival de Madrid comienza mañana con la movilidad a examen

Hasta no hace muchos días, desde Cibeles, sus responsables públicos, al ser preguntados por la prensa, tenían que «reconfirmar» la noticia: el Mad Cool, seguro, se iba a celebrar este 2024. Y lo hará a partir de mañana, a lo largo de cuatro días en los cuales el espacio Iberdrola Music de Villaverde recibirá a más de 50.000 personas por jornada, con uno de los carteles más esperados del año: Dua Lipa, Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Mäneskin, The Killers... Pocos eventos de esta naturaleza han estado –o al menos así ha parecido– tan pendientes de un hilo como este festival de rock, ahora mismo el más multitudinario de la capital y también de los más lucrativos, con un impacto de 46 millones de euros en la región. Un tira y afloja entre el Ayuntamiento de Madrid y Delegación de Gobierno a cuenta, principalmente, de la movilidad. La nueva ubicación, cerca del Polígono Marconi, y que se estrenó el año pasando sustituyendo a Ifema, se encuentra en un punto sensible del tráfico: la autopista M-45.

Un problema, sobre el papel, resuelto, incluso antes de la reunión que celebró ayer el delegado, Francisco Martín, en la que citó a los ayuntamientos afectados: Madrid y Getafe. Desde Cibeles consideraban que el encuentro carecía de sentido, habida cuenta de que todo estaba ya más que acordado, y que el objetivo del delegado ayer no era otro que «hacerse la foto» con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Cosa que no se produjo, ya que a la cita acudió el concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, Borja Carabante. En todo caso, la reunión, en la que también estuvo la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, sirvió para emplazarse a otra ya en septiembre, en la que se evaluará lo que suceda este año. Por lo menos, este año, sí ha habido acuerdo entre las administraciones. En todo caso, el resultado de estos días determinará el futuro del evento.

Cortes de tráfico

Además de los cortes puntuales, el plan de movilidad contempla cortes de tráfico que afectan a la glorieta bajo la carretera M-45 que conecta Villaverde Alto y Getafe. Así, en las horas de entrada al recinto (17:40 todas las jornadas) se producirán cortes de la salida 7 (Getafe y Villaverde) de la M-45 Este, así como en la avenida Real de Pinto, en sentido norte, desde la glorieta bajo la carretera.

Mientras, en las horas de salida (00:30 horas el miércoles, 2:00 el resto de días), se cortará también la salida 7 (Getafe y Villaverde) de la M-45 este. Además, en sentido norte, en Getafe, entre la Plaza de Fuente de Goya y la glorieta bajo la carretera M-45, no se permitirá el tráfico de vehículos.

Metro y Cercanías

Se trata de una de las más importantes novedades de este año. Se amplía el servicio de la línea 3 y su funcionamiento hasta las 2.00 para la madrugada del jueves y hasta las 4.00 para las madrugadas del viernes, sábado y domingo. Como recuerdan desde la organización del evento, es Mad Cool Festival quien ha asumido el coste de la apertura extraordinaria. De esta forma, los usuarios deberán bajarse en la parada de Villaverde Alto (con acceso en la calle Valle de Tobalina), en la Línea 3; y para la vuelta, en esa misma estación, contarán con un trayecto hasta Sol, con paradas en Legazpi, Embajadores y Sol.

Del mismo modo, el festival también asume el coste del servicio de Cercanías, con un funcionamiento hasta las 2:00 para la madrugada del jueves y hasta las 4:00 para las madrugadas del viernes, sábado y domingo. La línea C5 hará un recorrido de Villaverde Alto a Atocha, sin paradas intermedias. Este servicio adicional será gratuito, sin ningún tipo de coste para los pasajeros. Para la ida, las paradas de referencia serán Línea C3, San Cristóbal Industrial; Línea C4, Villaverde Alto y Línea C5, Villaverde Alto.

Para «mejorar el flujo de pasajeros» en los accesos nocturnos de la Línea 3 del Metro y de la C5 de Cercanías en Villaverde Alto, se implementarán diversos carriles de acceso, gestionados por un «equipo de seguridad y personal informativo de la organización». El acceso a la estación se realizará por la calle Domingo Párraga

Con estas iniciativas, se pretende evitar problemas en el regreso de los asistentes al festival. Algo que se produjo no tanto en el pasado Mad Cool sino en el concierto de Harry Styles, celebrado en julio en el mismo recinto, en el que varios espectadores optaron por atravesar la M-45, poniendo en serio riesgo su integridad.

Lanzaderas y autobuses

En esa línea, habrá un servicio de autobuses lanzaderas gratuitas para volver del festival: miércoles 10 de julio, desde las 00:00 hasta las 1:30, mientras que resto de los días será desde la 1:00 hasta las 3:30. Partirán desde Villaverde Alto, en la Calle Gran Vía de Villaverde, haciendo paradas en Legazpi y en Atocha.

Con todo, este año se producirá una novedad «para facilitar el paso ente Getafe y el recinto Iberdrola Music». Un servicio de lanzaderas que conecte Getafe con la zona próxima al recinto para facilitar el paso a través de la glorieta bajo la carretera M-45. Se trata de otra de las iniciativas para evitar el tránsito de peatones por zonas que pueden resultar peligrosas. Este servicio se habilitará sólo para la llegada de asistentes al recinto el miércoles y el jueves desde las 18:00 y hasta las 22:00 , y el viernes y el sábado desde las 18:00 hasta las 21:00. La lanzadera se situará en la calle Federico Montseny.

En lo que respecta a la EMT, la Línea 22 Legazpi – Villaverde Alto estará operativa de 5:30 a 23:45 horas; la Línea 79 Legazpi – Villaverde Alto, de 6:00 a 23:30; la Línea T41 Villaverde Alto – Polígono Industrial La Resina, de 6:30 a 21:00; y la Línea N14: Cibeles – Villaverde Alto, de 23:40 a 5:50.

El futuro de Iberdrola Music

De la adopción de estas medidas depende en parte el futuro del espacio Iberdrola Music. El Ayuntamiento de Madrid tendrá la última palabra para decidir si otorga las licencias para que se sigan celebrando eventos. A ese respecto, Borja Carabante afirmó que la intención de los promotores es instalarse «definitivamente» en ese espacio, aunque para eso necesitarían una licencia de obras que por el momento no se ha solicitado, informa Servimedia.