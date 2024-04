Madblue: La gastronomía también salva el planeta

Si hay una cosa clara, llegados a este punto de veranos casi permanentes y de inundaciones bíblicas compaginadas con sequías persistentes, es que la pobre madre Tierra necesita un buen plan de acción. Pero eso no puede pasar, en ningún caso, por someternos a un régimen severo de adelgazamiento del bienestar y el desarrollo que depaupere a las sociedades. ¿Sostenibilidad? Por supuesto. ¿Radicalismo ecológico? ¡Quia! Por ello, son tan positivas las iniciativas como MadBlue, un movimiento que aboga por el establecimiento de un modelo económico de impacto, capaz de generar riqueza a través de la puesta en marcha de empresas e ideas respetuosas con el medio ambiente.

Detrás de todo esto está el emprendedor Luis Prieto, que desde hace cuatro años lucha incansablemente para implantarlo. Por eso, los días 24 y 25 de abril se celebra en el COAM de Madrid la cuarta edición MadBlue Impact Summit, un foro que, a través de conferencias de expertos y de una zona expositiva de empresarios tecnológicos con enfoque sostenible e inversores, busca hacer esta idea real y acercarla a la ciudadanía. Este año tendrán mucha importancia los océanos y, cómo no, los alimentos. Es reseñable, y admirable, la riqueza y las empresas que están surgiendo para que el derecho irrenunciable de comer (y de hacerlo bien, si es posible) tenga menos consecuencias para la pobre Pachamama.

Así, por MadBlue van a pasar compañías que trabajan por fomentarlo. Por ejemplo, las fresas gourmet de Aloalto, cultivadas en vertical y con enfoque green, y que ya están en Cinc Sentits (Barcelona, dos estrellas Michelin); Bluana, que elabora productos de mar basados en plantas con una gran organolepsia, como su salmón vegano; Mediterranean Algae, que produce sosteniblemente microalgas e investiga su aplicación en diferentes sectores, o Ficosterra, que proporciona biotecnología marina enfocada a la agricultura: transforman algas en abonos, bioestimulantes y biofertilizantes que favorecen el máximo desarrollo agrario.

Otro producto que suscita gran curiosidad a este escribiente es Better-nera el primer solomillo «made in Spain» de origen 100 % vegetal. Es una creación de Better Balance que se presentará en el summit de MadBlue, tras triunfar en el bilbaíno Food 4 Future, el 25 de abril de la mano del cocinero Antonio Arrabal. Al parecer, sorprenden gratamente su sabor y su textura, conseguidos a través de una tecnología patentada de fermentación en estado sólido. Este filetón apto para veganos y paladares inquietos es rico en proteínas y fibra, se ha enriquecido con hierro y vitamina B12 y no tiene colesterol. Los que quieran catarlo que sepan que en Madrid pueden encontrarlo en restaurantes como Grillao y Zielou.

Una parte central de este evento, abierto al público (el precio de la entrada es asequible, desde 40 euros), son sus charlas y mesas redondas, a cargo de grandes expertos. También hay espacio para encuentros con enfoque alimentario y gastro, como el que protagonizarán en la primera jornada, el 24 de abril, el periodista gastronómico, Benjamín Lana; el investigador universitario noruego y experto en plancton, Yngvar Olsen, y el secretario general del Consejo Regulador de la DOP Mexillón de Galicia, Joaquín Garrido. Departirán sobre el futuro de los llamados «superalimentos» marinos, una fuente alimentaria de gran potencial por su alto valor nutritivo, los beneficios para la salud y por su mínima huella de carbono.

Ya lo hicieron los gaditanos en las hambres de la posguerra con las ortiguillas, y recientemente Ángel León con sus embutidos marinos. ¡Qué gusto vivir en tiempos gastro en los que hay cosas nuevas bajo el sol!.