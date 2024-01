Madrid apunta al Ministerio de Seguridad Social. "Son los que deben gestionar la 'autobaja", no Sanidad"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido que "no hay ninguna situación de alarma ni de excepcionalidad que justifique la obligatoriedad del uso de mascarilla", máxime teniendo en cuenta que la velocidad de contagio, la frecuentación en la Urgencias y de ingresos ha disminuido en la última semana, con una caída del 13%.

En declaraciones a Onda Cero, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que el "malestar" ha sido casi unánime entre las Comunidades Autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este lunes, presidido por el Ministerio de Sanidad.

El encuentro ha finalizado sin acuerdo sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante el repunte de infecciones por virus respiratorios. Ante la falta de consenso, Sanidad ha abierto un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las Comunidades Autónomas podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.

La consejera madrileña ha censurado que el cónclave haya sido organizado cuando ya se está alcanzado el pico pandémico por la gripe y cuando esas medidas de contingencia ya han sido aplicadas "con previsión" en todas las regiones, "y desde luego siguiendo la normativa de sanidad pública desde que salimos de la anterior pandemia". Ha sido una convocatoria "improvisada, sin rigor y sin seguir el procedimiento", ha afeado, ya que no ha habido convocatoria previa de la Comisión de Salud Pública, "que es la que debe de evaluar en función de la incidencia y el estado de cada comunidad".

Informar y no alarmar

En este contexto, ha criticado que se genere una sensación de "alarma" al proponer el uso obligatorio de la mascarilla. "Desde luego, nosotros, nuestra voluntad, es cuidar al ciudadano y tenemos que informarle y no alarmarle, porque se está dando un sentido de pandemia y de que otra vez estamos en tiempos del Covid que no es real", ha defendido.

En este sentido, ha recalcado que las cifras de infecciones por virus respiratorios, principalmente la gripe, son "similares a los años prepandemia". "No hay ninguna situación de alarma ni de excepcionalidad que justifique la obligatoriedad del uso de mascarilla", ha enfatizado.

Velocidad de contagio

De hecho, ha recalcado que los datos relativos a la primera semana de enero en la Comunidad de Madrid apuntan que "la velocidad de contagio, el número de frecuentación en la Urgencia y los ingresos ha disminuido, en concreto, un 13%".

En cualquier caso, ha reiterado que esto "no quita que cuando estás en un centro de salud o cuando estás en cualquier centro sanitario y eres una persona vulnerable o tienes síntomas, desde luego hay que protegerse con mascarilla y proteger a los demás".

La Comunidad de Madrid continuará con una monitorización diaria para conocer la situación al momento, ha recordado, máxime cuando se espera el impacto que puedan tener las reuniones sociales y familiares propias de las fechas navideñas y la vuelta al colegio tras las vacaciones.

Autobaja médica

La consejera también se ha referido a la propuesta del Ministerio para la "autobaja" médica de tres días en caso de síntomas leves para mitigar la saturación de los centros sanitarios, una medida que Matute ha recordado que debe ser abordada con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competente en estas cuestiones.

"Nosotros abogamos por la desburocratización y ayudar en este caso a los médicos de Atención Primaria, pero desde luego no es de recibo que esto se planteé en una Comisión Interterritorial extraordinaria en la que además esto no estaba en el orden del día", ha alegado.

Asimismo, ha recalcado que se trata de un tema que afecta al Ministerio de Seguridad Social. "Es una medida que debemos de estudiar y de plantearse previamente para que lo estudien los técnicos y que lo presentemos en tiempo y forma y con la opinión no sólo de los consejeros sino de los técnicos que hay detrás y en este caso no es sólo potestad o no es potestad el Consejo del Sistema Nacional de Salud sino de la Seguridad Social también que nos tiene que decir algo", ha defendido.