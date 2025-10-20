Madrid cierra el dispositivo especial para personas que pernoctaban en Barajas

El Ayuntamiento de Madrid cierra este lunes, como estaba previsto en el plazo fijado, el dispositivo temporal especial para personas que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el Pinar de San José, en el distrito de Latina, y ahora se les reubicará en otros recursos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado, desde el Palacio de Cibeles, que el Ayuntamiento "haya tenido que afrontar en solitario una problemática dramática, dura y cruel como es el de las personas sin hogar".

"Lo hemos hecho sin la ayuda de Aena, que se desentendió en cuanto hubo un acuerdo y una foto entre su presidente y el alcalde de Madrid. Y el presidente de Aena dio la instrucción de desentenderse del acuerdo al que habíamos llegado", ha condenado.

Almeida ha reiterado que el Consistorio "no se iba a desentender de las personas sin hogar y, aunque fuera en solitario, se iba a afrontar esa responsabilidad". "Es lo que hemos hecho a lo largo de estos meses y todos los usuarios de ese centro ya tienen la posibilidad de ser reubicados, como se les ha comunicado y, por tanto, ninguno va a quedar en situación de desprotección y desamparo".

Desde el pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido atención social a las personas que pernoctaban en el aeropuerto vinculadas a la ciudad de Madrid. Lo han hecho en el centro de acogida de emergencia Pinar de San José. En este recurso municipal no sólo se han cubierto sus necesidades básicas de alojamiento o manutención sino que se ha llevado a cabo una intervención social individualizada con cada uno de los usuarios, ha recordado el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con José Fernández a la cabeza.

Este apoyo ha permitido que "algunos usuarios hayan podido salir a vida autónoma y aquellos que necesitan un acompañamiento profesional más prolongado para alcanzar esta autonomía han sido derivados a una plaza estable en centros de acogida de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar y otros recursos", ha indicado el Consistorio.

Será el próximo 23 de noviembre cuando Pinar de San José volverá a abrir sus puertas para albergar la Campaña del Frío, como en años anteriores.