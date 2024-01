Madrid, una ciudad de película: se disparan las series y películas rodadas en 2023

Una tendencia que va a más. La ciudad de Madrid ha acogido este pasado año el rodaje de un total de 41 películas, 55 series y más de 410 anuncios, convirtiéndose en un "gran centro" de producción audiovisual en Europa.

"Madrid ha mantenido su "intensa actividad" de rodajes este 2023, llegando a ser escenario de más de 930 proyectos de media y gran envergadura, un 8% más que en 2022", ha destacado el Consistorio.

A lo largo del año pasado, el Ayuntamiento tramitó 11.133 solicitudes de rodaje en la vía pública, cifra superior a las 10.849 solicitudes tramitadas en 2022.

El 39% fueron permisos con ocupación de espacio (4.365 solicitudes), destinados a equipos medios y grandes, mientras que el 61% (6.768 solicitudes) fueron actos comunicados, de carácter gratuito y para equipos reducidos.

Muchos de estos proyectos han contado durante sus fases de preproducción, producción y promoción con el apoyo de Madrid Film Office que, durante 2023, ofreció asistencia a más de 584 proyectos diferentes (557 en 2022).

Concretamente, la oficina ofreció más de 3.272 asistencias específicas durante el año en materia de búsqueda de localizaciones, orientación y apoyo en la gestión de permisos de rodaje y coordinación y mediación entre diferentes organismos y empresas tanto públicas como privadas, lo que supone un incremento de casi un 17% respecto a 2022.

De los proyectos apoyados en 2023, 66 fueron internacionales y 518 nacionales, destacando entre todos ellos 105 series, 80 películas, 94 anuncios, 69 documentales y 99 programas de televisión.

"Todas estas acciones demuestran el compromiso del Ayuntamiento con el sector audiovisual madrileño, poniendo en valor tanto su patrimonio como su potencial como foco de desarrollo y producción de nuevos proyectos, puesto que más de 80 millones de personas eligen su viaje por lo que ven en la pantalla", ha destacado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

Apoyos

Además de dar asistencia a los rodajes, Madrid Film Office trabaja para "potenciar la visibilidad de la ciudad como escenario de rodajes, estimular el desarrollo de proyectos y apoyar a la industria madrileña".

Durante 2023, la oficina participó en 14 festivales y mercados audiovisuales: European Film Market (Festival Internacional de Cine de Berlín), MAFIZ (Festival de Málaga), Documenta PRO (Madrid), Marché du Film (Festival de Cannes) y el Conecta Fiction & Entertainment (Toledo).

Asimismo, colaboró en otros festivales como el Industry Club (Festival Internacional de Cine de San Sebastián), Iberseries & Platino Industria (Madrid), South International Series Festival Cádiz 2023, Shooting Locations Marketplace (Valladolid), Animario PRO (Madrid), Ventana de Cine Madrileño, Ventana Sur (Buenos Aires), Fitur (Madrid) y Focus (Londres).

Un gran plató

Madrid ha vuelto a situarse como un "plató privilegiado" de rodajes durante 2023, siendo escenario de películas tan variadas como 'Hildegart', 'Padre no hay más que uno 4', 'Menudos piezas', 'Al otro barrio', 'La navidad en sus manos', 'Anatema' o 'Quién es quién'.

También se rodaron en la ciudad proyectos como 'Buscando a Coque', 'Alumbramiento' y 'La mitad de Ana', que han formado parte de las Residencias de la Academia de Cine, programa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento para proporcionar a cineastas emergentes y profesionales los soportes y medios necesarios para desarrollar proyectos audiovisuales relacionados con Madrid.

Además, de las 41 películas rodadas, 16 han recibido alguna de las ayudas al sector audiovisual ofrecidas por el Ayuntamiento como 'Políticamente incorrectos', 'Buffet Libre', 'Las chicas de la estación', 'Tu madre o la mía' o 'El correo'.

Entre las películas rodadas en 2023, al menos 15 fueron coproducciones internacionales, entre ellas títulos como 'Adiós Madrid' (coproducción con Argentina), 'Daniela Forever' (coproducción con Bélgica y EE UU),'El llanto' (con Argentina), 'Escape', 'Segundo Premio' y 'Volveréis' (todas con Francia), 'Mientras Cupido no está', 'Sobre las olas', y 'V de Víctor' (todas con México), 'Hamburgo' y 'La niña de la cabra' (ambas con Rumanía) o 'El silencio de Marcos Tremer' (con Uruguay y República Dominicana).

Los datos de 2023 también demuestran que Madrid continúa siendo un centro destacado de producción de series. Y es que, de las 55 series registradas, seis han sido docuseries y 49 series de ficción.

La ciudad ha sido escenario de nuevas series como 'Berlín' (Netflix), el esperado spin-off de 'La casa de papel'; 'Reina roja' (Prime Video), basada en el éxito literario de Juan Gómez-Jurado y 'La red púrpura' (Atresmedia), adaptación de la novela de Carmen Mola.

También ha acogido 'Vestidas de azul' (Atresmedia), continuación de la premiada serie 'Veneno'; 'Perverso' (Prime Video y RTVE), spin-off de la serie 'Parot'; 'Ena' (RTVE), la nueva serie de Javier Olivares basada en la novela de Pilar Eyre; 'Demokracia' (RTVE), proyecto premiado en Conecta Fiction 2020; 'Eva & Nicole' (Atresmedia), la nueva serie de Daniel Écija; o 'La caja de arena' (Atresmedia), serie de ficción que pretende visibilizar el problema del acoso escolar.

Madrid también ha acogido el rodaje de varias series realizadas por cineastas reconocidos como Álex de la Iglesia, con 1992 (Netflix); Daniel Calparsoro, con 'Asalto al Banco Central' (Netflix); Clara Roquet, con 'Las largas sombras' (Disney+); Rodrigo Sorogoyen, con 'Los años nuevos' (Movistar Plus+); Paco Plaza, con 'Maestro' (Disney+) o Javier Fesser, que debuta con las series con 'Custodia compartida'.

Esta última, producida por la empresa americana The Immigrant con el objetivo de "abrir a los mercados hispanoparlantes a ambos lados del Atlántico", se suma a otros proyectos con producción internacional como la neerlandesa 'Máxima' (Star+), la tercera temporada de la hispano-japonesa 'The Head' (The Mediapro Studio y Hulu Japan), 'Los Artistas', producida por Isla Audiovisual para el servicio de streaming norteamericano Vix o 'Bellas Artes', creada por los argentinos Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat para estreno simultáneo en Movistar Plus+ y Star+.

También se han rodado en la ciudad las nuevas temporadas de 'El Inmortal' (Movistar Plus+), 'Élite' (Netflix), 'Entrevías' (Mediaset), 'Machos Alfa' (Netflix), 'Sagrada Familia' (Netflix), entre otros títulos.