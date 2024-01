Más Madrid pide «transparencia en las cuentas» de la Fórmula 1 en Madrid

Más Madrid ha exigido "transparencia" en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid que se presenta este martes y ha pedido la comparecencia en la Asamblea de Madrid del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano de Paco; del vicepresidente del Consejo Rector de Ifema Madrid, Ángel Asensio, y del consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Además, ha presentado una pregunta en Pleno y otra en comisión y ha registrado una iniciativa en forma de proposición no de ley para garantizar la transparencia y realizar un seguimiento con los vecinos afectados, recoge el partido en un comunicado.

En el mismo recogen declaraciones del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en las que apuntan a una generación de 10.000 puestos de trabajo y un impacto de 500 millones de euros vinculados a este Gran Premio, pero han apuntado que los responsables deben "comprometerse a un control exhaustivo y a un ejercicio de transparencia y enseñar las cuentas a todos los ciudadanos y ciudadanas". La portavoz en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha afirmado que los antecedentes del PP con grandes eventos "muchas veces equivalen a desfalco", recordando el caso de la F1 en Valencia. "Camps prometió que no se gastaría un solo euro y los valencianos terminaron pagando 300 millones. Esto no puede pasar en Madrid", ha insistido Bergerot, quien teme que las promesas de hoy "acaben en los juzgados mañana, convertidas en un 'Caso circuito'". Posteriormente, en una concentración en recuerdo de Arturo y Manuel Ruiz en el centro de la capital, ha apostillado que preguntarán al consejero el porqué de que Valdebebas tenga "antes un circuito de Fórmula 1 y no un instituto o un centro de salud".

A renglón seguido, ha recordado que Arturo Ruiz fue "asesinado en esa semana negra" de 1977 y ha reivindicado el reconocimiento en el espacio público para "todos esos hombres y mujeres que trajeron la libertad". "Las instituciones de Madrid deben hacer un reconocimiento a esas personas que nos trajeron la democracia que hoy tenemos y, sin embargo, vemos como las instituciones todavía hoy, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, no están a la altura de estas personas", ha insistido frente a la placa que recuerda a estos dos hombres en la Plaza de la Luna. Asimismo, ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "eliminar" la Oficina de Memoria y Derechos Humanos como "precio" de Vox a la Alcaldía del 'popular' en 2019. "Desde Más Madrid estaremos como cada 23 de enero, ayudando a los familiares y a las sociedades de memoria hasta que podamos lograr memoria, verdad y justicia para todas ellas y por el pueblo de Madrid", ha garantizado.