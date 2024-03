El mejor menú del día en Madrid lo sirven en El Lugarcito

Obligado es decir que nos hemos enamorado de esta casa de comidas, situada frente al mercado de Antón Martín. Alma de ella es Lola Beneyto, convencida de que lo suyo «no es un negocio, sino un oficio. El Lugarcito es el elogio de lo chiquitito, un lugar en el que todo y a todos cuidamos con mimo». De ahí, que se trate de un concepto muy singular, cuyo menú del día ha sido reconocido con el premio «Time Out», una propuesta que se alimenta de los productos del citado mercado, que disfrutan tanto los vecinos del barrio de Lavapiés como el comensal foráneo en un paréntesis mientras se patea la capital como destino turístico que es. Está feliz con el galardón porque, gracias a él, «podemos creernos que lo hacemos bien, que gusta nuestro proyecto a la antigua usanza, pero con una propuesta actualizada», dice, al tiempo que nos advierte que no admite reservas, porque es un local que vive de la gente del barrio, excepto los viernes, sábados y domingos, que son días en que sus mesas las ocupan comensales de otros puntos de la capital atraídos por el boca a boca. Nos cuenta Lola que el primer local lo inauguró el 17 de junio de 2019 en Noviciado: «Era un sitio de comida casera para llevar con una corrala de 1600 y un jardín detrás en el que también era posible comer, pero a los ocho meses llegó la pandemia. Cerramos y nos pusimos a colaborar con comedores sociales. Al querer abrir, me di cuenta de que necesitaba un espacio con una cocina más grande para poder acoger a más comensales y hacer caterings». Así que en enero del año pasado se instaló en Santa Isabel para seguir dando vida a un restaurante en el que lo único que pretende es dar de comer rico, porque lo que aquí se degusta son recetas caseras honestas y de mercado. Y justo por eso le gusta la ubicación de El Lugarcito, porque en el mercado tiene la posibilidad de comprar productos frescos, ya sea en la carnicería, en la pollería o en la frutería, que está justo al lado, ademar de visitar otras tiendas cercanas, ya que su deseo es que el dinero se quede en el barrio. Su intención es comprar a diario para que no quede ningún plato para el día siguiente. Al frente de los fogones se encuentra Nadia Ourihrane, mientras que ella se centra en organizar los pedidos y a las personas que forman parte del equipo, porque ellas, asegura, también tienen que estar contentas. Asimismo, es responsable de dar de comer rico en los cáterings, de hecho, de su cocina salen los platos que luego disfrutan los artistas que actúan en Las Noches del Botánico, además de actores y actores de los distintos rodajes. Como ejemplos, las lentejas con verduras, el pollo guisado con almendras y aceitunas, la crema de calabaza con trufa y la pasta «alla norma» con tomate, albahaca, parmesano y berenjena.

Vegetarianos y sin gluten

Sabedora de que cada día entran en su casa más comensales con alguna alergia o intolerancia, éstos siempre encontrarán alguna rica opción vegetariana o sin gluten. A diario, anuncian cuatro platos del día a elegir, además de la aguja de cerdo al horno, que es el plato estrella de la casa, y el pollo asado, que son fijos. Así, el menú del día formado por un primero y un segundo, sin bebida y sin postre, cuesta12,50 euros, mientras que el plato del día, 10,50, que suele ser un guiso (lentejas, potaje..,). Platos deliciosos, que se suelen acabar al mediodía, pero no se preocupen porque el pollo asado y la aguja tampoco fallan y, de hecho, se pueden pedir a media tarde si se le ha complicado la hora del almuerzo. Otro apunte, tanto como aperitivo como por la tarde, en una merienda que se puede alargar hasta la cena, vuelan la tortilla de patata, la ensaladilla rusa, el tabulé de granada, el hummus, la pastela o la quiche de boniato. De beber, un tinto de Madrid: El gato orgulloso. Acierto seguro.

Lasaña de pollo asado

►Es el plato del domingo por excelencia de esta casa de comidas, de trato cercano y amable, situada junto al cine Doré. Así que, antes o después de ver la película, pruebe este platazo, que debe anteceder a la tarta de queso o al brownie de chocolate negro con nata, ambos postres sin gluten.