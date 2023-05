Las mejores hamburguesas de Madrid para pedir en casa

La pandemia trajo muchas cosas malas y trágicas, pero también algunas positivas. Una de ellas fue la capacidad de valorar el placer de estar en casa. El auge del delivery, que nos conectó en la pandemia con el placer de la gastronomía (y al que muchos nos aferramos como uno de los pocos vestigios de la normalidad que nos quedaban), nos ayudó a redescubrir la comodidad de nuestro hogar.

Como en casa, decían nuestros padres, en ningún sitio. Y si le añadimos a eso una buena comida, que aparece en la puerta y no nos supone manchar la cocina ni mil trastos, miel sobre hojuelas. Las hamburguesas están en el top de este formato, y la verdad que aguantan bien el tirón. Generan, además, un subidón de endorfinas y en casa le saben a uno muy ricas. Es como que puede uno chuparse los dedos a gusto y ‘guarrear’ sin sentirse culpable ni juzgado. Vicio es una de las reinas de las hamburguesas. Trabajan solo con delivery o para recoger, o sea, que se limitan a mandar las hamburguesas y no tienen local físico, más allá de un espacio para despachar si se opta por el take away. Son causantes también, en buena medida, del auge de la smash burger, que cuenta con una creciente legión de seguidores (algún día discutiremos si esta manera de trabajar la carne es la mejor, pero no hoy). La cheeseburger trufada es siempre una buena alternativa, aunque también se disfruta mucho con su bbq bacon cheeseburger.

Otro que se sumó pronto a esta fiebre fue Carlos Maldonado. El ganador de Masterchef, un tipo tan trabajador como inteligente, ha sabido subirse a este carro del formato delivery mientras cultiva con acierto su ‘estrellado’ Raíces. El Círculo de Carlos Maldonado se limita al envío a domicilio, y lo hace muy bien. Emulando a Dante y su Divina Comedia, ofrece diferentes hamburguesas y platos muy gochos y sabrosos, con nombres como Lujuria, Traición o Paraíso, y al tipo le va francamente bien. El packaging, por cierto, es muy pintón.

Yendo más allá de las empresas que apuestan solo por el formato a domicilio, queremos también ceder aquí un espacio a aquellos que, aunque tienen espacio físico, también trabajan con el formato delivery. Frankie Burgers es un imprescindible. Su riquísima Frankie Cheese Bacon, la más emblemática de la carta, se ha alzado como la segunda mejor de España en la categoría Best Burger Delivery Uber Eats del concurso Best Burger Spain 2023. Vamos, la segunda mejor de España para comer a domicilio. Están en Alcalá de Henares y Madrid, y esta gozosa combinación de 160 gramos de carne de vacuno, queso cheddar, beicon y salsa secreta Frankie está acompañada de deliciosas patatas. Y cuidan mucho que llegue perfecta.

Otra burger que llega al hogar en perfectas condiciones proviene de un espacio que es todo un clásico de Madrid: La Misión. En el concurso que acabamos de mencionar, su Tuna Turner Burger (Simply the best) se alzó con el primer puesto en la categoría de Audacious, que reconoce las hamburguesas más originales. Este plato que homenajea el inabarcable talento de Tina Turner es simple pero delicioso. ¿Sus ingredientes? Un tierno pan brioche, un filete de lomo de atún de 150 gramos sellado con sésamo y con un grosor adecuado para apreciar sus vetitas de grasa, aguacate, mayonesa de sriracha, pepinillo y alga wakame para un toque crujientito. No me quiero ir sin hablar de Burnout, otra hamburguesería con espacios físicos pero que triunfa a domicilio tanto con sus hamburguesas más clásicas como con aquellas con un puntito más arriesgado. La Senhor Stilton, con mermelada casera de beicon y cebolla al Oporto, salsa de queso azul stilton y mayonesa al Oporto se ha pasado el juego. Tal cual.