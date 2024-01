Miguel Ángel García: «Todo lo que vaya en contra de los intereses de los madrileños lo vamos a denunciar»

Es uno de los hombres fuertes del Gobierno de Díaz Ayuso al frente de tres áreas clave de la administración autonómica. Si hay algo que destaca es que, aunque sorprenda, muchas de las cartas de los ciudadanos a la presidenta o sus consejero son para dar las gracias por la atención que reciben.

-Recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid denunciaba que lo que pretende Sánchez es que Madrid se agote por falta de agua y energía. ¿Teme que el choque que está habiendo entre administración central y autonómica vaya a peor?

- Creo que Sánchez está actuando con absoluta deslealtad con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con un ausencia total de visión. Con esas actuaciones, en caso de sequía, pondría en riesgo una correcta gestión de los recursos hídricos que está utilizando el Canal de Isabel II. En el segundo caso, con una ausencia total de inversión con la red de conducción de la energía, lo que está haciendo es poner en riesgo inversiones y proyectos muy relevantes que puedan llegar a la Comunidad, muchos de ellos ligados a los centros de procesos de datos, que son muy importantes para el conjunto de España.

- ¿Hasta qué punto Madrid puede sortear todos estos cercos que está sufriendo Madrid, tal y como se ha dicho?

-La Comunidad va a trabajar siempre para poder sortear esos obstáculos pero, sobre todo, para defender los intereses de los madrileños y de todos los que quieran venir aquí. Todo aquello que consideremos que va a ser contrario a los intereses de los españoles y los madrileños lo vamos a denunciar y vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance como institución regional. Que nadie dude de que vamos a seguir defendiendo todo lo que consideremos que es justo. Tenemos un Gobierno y 22 ministros que están para hacer oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

- ¿Cuándo se va a reunir con el delegado del Gobierno y qué le va a decir después de toda la tensión verbal que ha habido últimamente entre las dos administraciones?

- Me he puesto a su disposición para cuando considere que hablemos. Lo que le trasladaré son algunas cuestiones que nos preocupan. Por ejemplo, la gestión del Cercanías en nuestra región. Vemos cómo todas las mañanas los ciudadanos no saben si van a poder llegar a tiempo al trabajo como consecuencia de la falta de inversión y de la falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. También queremos hablar de seguridad porque tenemos que seguir mejorándola y queremos que defienda los intereses de los madrileños ante el Gobierno, como la necesidad de invertir en la red eléctrica de nuestra región, porque invertir cero euros va a comprometer 80 proyectos de centros de procesos de datos que tenían intención de llegar a nuestra región. Del mismo modo, queremos que defienda los intereses de los madrileños en la gestión del agua y que haya claridad en la política migratoria, que es un auténtico desastre. Todo lo que toca el Gobierno de Pedro Sánchez lo convierte en un caos. Necesitamos certidumbre y transparencia.

- Todo el mundo aplaude que venga a Madrid la F1. Se ha dicho que es una inversión 100% privada, pero la gestión es de Ifema, que a su vez está participada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. ¿Realmente la Administración autonómica no va a apoyar económicamente el proyecto?

- Que vuelva la F1 cuarenta años después a nuestra región es muy buena noticia por el impacto que va a tener nuestra marca Madrid en el exterior, por los más de 4.500 millones de aportación que se van a producir en los próximos 10 años, por los más de 8.000 empleos directos y todos los indirectos que se puedan generar. Nos sitúa en el epicentro de todos esos grandes eventos que nuestra ciudad está acogiendo porque está de moda. El promotor va a ser Ifema, en la que estamos representados la Comunidad, el Ayuntamiento y los empresarios a través de la Comunidad de Madrid, pero toda la inversión va a ser privada. Desde Ifema se va a hacerla promoción y se pondrán todos los medios e instalaciones, pero la inversión será con iniciativa privada. Podemos garantizar que ni un solo euro de dinero público se destinará a la organización del Gran Premio de España de F1 que tendrá su sede en Madrid.

-¿Puede garantizar que no ocurrirá lo que en Valencia, como temen los grupos de la oposición?

-Tenemos un proyecto ganador, que es parte de esa colaboración público-privada que es tan importante y no nos comparamos ni con otros grandes premios ni con otras ciudades o experiencias. Vamos a tener el mejor gran premio de F1 de Europa y del mundo. Es un orgullo que se haya elegido a nuestra región a través de Ifema.

-¿Está habiendo más claridad por parte del Gobierno después del caos que denunció Ayuso en materia migratoria?

- No. La política migratoria se ha convertido en otro caos. No lo dice solo la Comunidad de Madrid, también otras regiones, los ayuntamientos, las ONG que están colaborando en la gestión de los recursos... Lo que se pide es algo muy sensato: transparencia y claridad sobre las personas que llegan. Lo que le pedimos es una colaboración leal.

-La Ciudad de la Justicia es un proyecto que lleva gestándose desde hace tiempo. Después de todos los inconvenientes por los que ha pasado, ¿cuándo será una realidad?

- Estamos trabajando en el anteproyecto de esta obra que nos va a permitir la agrupación de 20 sedes judiciales y más de 324 órganos que están dispersos por la ciudad de Madrid. Tendremos la mejor infraestructura judicial, moderna, digitalizada, accesible y, sobre todo, diseñada para dar ese mejor servicio tanto a los empleados como a los usuarios de la Justicia. El anteproyecto estará listo en los próximos días y nuestro objetivo es que en este primer trimestre de 2024 podamos iniciar la licitación del proyecto y obra y podamos publicarlo. La adjudicación de ese proyecto será el gran hito de este año. Esperamos que en 2027 podamos tener esa primera fase totalmente operativa con la sede del TSJM, con los edificios de la Audiencia Provincial y los juzgados de primera instancia y con todos los parking y urbanización perimetral. A partir de ahí seguiremos trabajando un par de años más para terminar de agrupar todas esas sedes.

-¿Cree que Mónica García lo está haciendo bien como ministra?

-Lo que tengo que decir es que, por el momento, es una ministra que ni está y ni se la espera. La gestión que ha hecho en el mes de diciembre y enero con la campaña de la gripe ha sido ninguna. Se tomó sus vacaciones y cuando volvió montó un lío para ver si de alguna manera teníamos que hacer obligatorias las mascarillas en los centros sanitarios cuando ya las comunidades autónomas habían hecho los deberes y se había puesto a trabajar en la campaña de invierno. Cuando el pico de la gripe empieza a bajar, llega la ministra de sus vacaciones y monta un lío a cuenta de la mascarilla que está desconcertando a la población porque estamos lanzando mensajes que, en ocasiones, son contradictorios.

Este año se celebra el 20 aniversario del 11-M. ¿Qué prevé hacer la Comunidad de Madrid?

-La Comunidad de Madrid siempre ha estado al lado de las víctimas y de todas las asociaciones que la representan. Este año daremos un especial significado a la ofrenda floral que realizamos todos los años en la Real Casa de Correos. También colaboraremos en todos los actos que las asociaciones de víctimas van a realizar. Trataremos de poner algún tipo de elemento o realizaremos alguna actuación significativa en aquellos lugares como la estación de Atocha, donde explotaron las bombas. Estamos trabajando también con las organizaciones de víctimas del terrorismo para dignificar ese monumento del 11-M que, como consecuencia de la ampliación de la línea 11, se va a desmontar y estamos trabajando de manera intensa para situar en esa zona un monumento que sea digno como recuerdo de esos gravísimos atentados.

- ¿Cree que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado bien a las víctimas? ¿Cómo cree que se sienten ahora que el Gobierno está pactando con Bildu?

- Tienen que verse desconcertadas. No solo porque esté pactando con Bildu, que es un partido heredero de la banda terrorista ETA, sino porque está viendo cómo en la Ley de Amnistía, por conseguir unos votos más que permitan a Pedro Sánchez mantenerse un poco más en La Moncloa, ha introducido dos tipos de terrorismo. Estamos desconcertados e indignados.