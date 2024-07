Miguel Ángel Recuenco: «Queremos una ciudad para vivir y para vivirla»

El CD Leganés –que ha ascendido este año a Primera División después de cuatro años– ha hecho que a Miguel Ángel Recuenco, el alcalde popular desde el pasado junio de 2023, le «guste el fútbol». «Despierta un sentimiento en la ciudad, el amor por unos colores. Cuando preguntas ahora a los niños si son del Madrid o del Atleti, te dicen que son del Lega, eso no pasaba en mi generación», cuenta Recuenco en su despacho del Ayuntamiento del municipio de unos 190.000 habitantes. El popular ha cumplido poco más de un año al frente del gobierno municipal que comparte con Unidos por Leganés (ULEG) (9 más 3 concejales). Esta situación electoral ha provocado «un determinado bloqueo en el pleno», denuncia Recuenco. «El porqué es el resentimiento. El PSOE no ha soportado perder el Ayuntamiento y Vox no haber entrado en el gobierno». En este contexto, el popular quiere «construir un Leganés para vivir y para vivirlo» con su proyecto de Leganés «Smart City» y «ser referentes con carácter nacional e internacional en inteligencia artificial» tras la inauguración de un «clúster» –un grupo de más de 40 empresas e instituciones– de inteligencia artificial.

Usted habló de «quiebra de técnica de personal» ¿En qué medida la falta de personal repercute en la gestión?

En este año que llevamos de legislatura ya estamos trabajo en la reposición de ese personal, pero claro que influye. Influye mucho, porque hay determinadas delegaciones en las que el atasco en la tramitación de expedientes es debido a esa falta de recursos humanos. Y es una situación que nos encontramos en prácticamente en todas las delegaciones cuando llegamos al gobierno. Nos encontramos, por ejemplo, que en Asuntos Sociales no había nadie con firma. Eso significaba que las personas más vulnerables de la ciudad no percibían los subsidios que necesitaban para poder sobrevivir. Eso se solucionó, fue una de las medidas más urgentes que tomamos cuando llegamos al gobierno.

¿En cuánto se va a ampliar esa plantilla?

La intención es incorporar a la plantilla a más de 200 personas. Es el objetivo, aparte de consolidar todas las personas que tenemos a día de hoy también.

Las deficiencias de efectivos de policía, ¿en qué medida afectan a la seguridad de Leganés?

Lo que nos encontramos en policía es que no le pagaban lo que le debían. Estamos hablando de deudas por encima del millón de euros que se tenía con la plantilla de la policía municipal. Nosotros estamos al día con ellos, estamos cumpliendo con la policía, ¿y eso que significa? que cuando tú pides voluntarios para cubrir cualquier tipo de evento, pues los policías dan un paso al frente, porque la administración cumple con ellos. Antes no cumplían y no salía nadie de voluntario. La Policía Local ha dado un paso al frente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos.

¿Había algún problema de seguridad en el municipio?

No hay un problema de seguridad, pero no hay que bajar la guardia. Todo lo que pueda invertirse en seguridad nunca viene mal en las ciudades. Garantiza la tranquilidad de nuestros vecinos. Y nunca diré que hay una seguridad plena.

¿Cuándo va a tener Leganés Zona de bajas Emisiones?

Estamos ahora con el proyecto. No hay una fecha determinada prevista. Somos conscientes que te obliga la ley a tener una determinada superficie. Yo no saco pecho por tener grandes superficies de zona de baja emisiones. Al contrario. Voy a intentar que sea lo mínimo imprescindible.

¿Cómo va a cambiar Leganés con el proyecto «Smart City»?

Fundamentalmente lo que perseguimos con este proyecto es conseguir un Leganés para vivir y para vivirlo. Es un proyecto global, donde la metodología de trabajo consiste en tener en cuenta, aparte de los profesionales (arquitectos, abogados) a otra serie de asociaciones, de entidades y de personas que viven en la ciudad. Es decir, si queremos recoger cómo queremos que sea la cultura del día de mañana en Leganés, tendremos que contar con asociaciones culturales que a día de hoy están trabajando en la cultura, y ellos han detectado una serie de déficit en todo lo que tenemos desde un punto de vista cultural. Si al mismo tiempo hablamos de deporte, tendremos que contar con las entidades deportivas que nos van a hacer sus aportaciones para ver cómo podemos mejorar la ciudad.

El proyecto es tan ambicioso desde ese punto de vista que queremos, al final, hacer una participación masiva de todo el tejido asociativo y empresarial de la ciudad y que también venga gente de fuera aportando las experiencias –concretamente, un acuerdo que tenemos con la Fundación Metrópolis, que trabaja con un carácter internacional para que nos traiga las experiencias de fuera– y que nos aporten ideas para el Leganés que vamos a querer dentro de diez, quince, veinte años. Y ese es el proyecto de ciudad donde trabajamos. Al final lo que quiero es una ciudad donde vivir y vivirla. Porque creo que es idóneo el que uno pueda crecer, estudiar y, al final, trabajar en el mismo sitio. Tenemos la Universidad Carlos II, que es un referente. Tenemos que buscar en ese proyecto de ciudad el espacio para que consigamos la atracción de empresas de primer orden tecnológico.

¿Hay bloqueo en el Pleno?

Hay un determinado bloqueo. Hay momentos en los que se alinean Más Madrid, Podemos, Izquierda unida, PSOE y Vox y nos bloquean diferentes actuaciones. Por ejemplo, tenemos una ciudad donde más de 60.000 personas hacen deporte en nuestras instalaciones. Esas instalaciones requieren un mantenimiento. Cuando hemos llevado inversión para poder arreglar esas instalaciones deportivas, han votado en contra. ¿Por qué? Porque la oposición se cree que cuanto peor nos vaya a nosotros como gobierno, pues mejor le va a ir a ellos. Y al final esto repercute en una posibilidad de un mal servicio a los vecinos de Leganes. Porque ellos a los que buscan es que los vecinos van a ver que no está arreglado. Entonces, como no está arreglado, responsabilizamos al equipo de gobierno.

¿Por qué cree que votan en contra? ¿Y por qué Vox si gobiernan con ellos en otros municipios?

El porqué es el resentimiento. Por un lado, el Partido Socialista no ha soportado perder el gobierno del Ayuntamiento de Leganés, no ha soportado que el Partido Popular sea la fuerza más votada. Y, por otro lado, Vox está resentido por no haber entrado en el gobierno municipal. Con el resultado electoral que hubo, yo intenté hacer el gobierno lo más fuerte posible. Y ese era nuestros 9 concejales y los 3 de ULEG, que no querían que entrase Vox en el gobierno. Podría haber tomado la opción de los 9 del PP y los 2 de Vox, pero ese gobierno era más débil. El resultado electoral te pone una serie de condicionantes a la hora de elaboración del gobierno.

¿Qué tres cosas que ha logrado en el primer año le han causado más satisfacción y qué tres cree que necesitan abordarse de manera urgente?

Nos encontramos una administración donde los teatros no funcionaban. No había ni técnicos de luz ni de sonido. Durante este año tenemos cultura en la calle y en los teatros. Segunda cuestión, el solventar la situación que había en Asuntos Sociales. Teníamos familias vulnerables que no recibían ayuda. Lo hemos conseguido y estamos ayudando a las familias más vulnerables. [La tercera] Ha habido un paso al frente en Recursos Humanos. Teníamos una deuda con la plantilla de más de 2 millones de euros con la policía municipal y el resto de la plantilla. Hemos cumplido con ellos, bajando la litigiosidad porque había muchas demandas de trabajadores al ayuntamiento por impagos. Siempre hay cosas a mejorar. Por ejemplo, en limpieza. Algo en lo que también estoy poniendo mucho en empeño y que tenemos que mejorar mucho es el área de urbanismo e industrias. Y luego, otra área que creo que tenemos un potencial tremendo es en poner en valor nuestro patrimonio.