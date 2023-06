Recuenco (PP), proclamado alcalde de Leganés al ser la lista más votada

El candidato del PP a la Alcaldía de Leganés, Miguel Ángel Recuenco Checa, será el regidor de este municipio, el quinto más grande de la región con 186.660 habitantes, después de que Unión por Leganés (ULEG) decidiera no apoyar la candidatura del hasta ahora regidor socialista, Santiago Llorente.

Recuenco logró dar un vuelco a las urnas y obtener un resultado histórico el 28-M al pasar de cuatro concejales en las elecciones pasadas a un total de nueve con 30.611 votos. Sin embargo, eso no le daba la mayoría suficiente para gobernar, que se sitúa en 14 concejales. Si bien la izquierda no suma votos suficientes (13 concejales), el PP precisaba con Vox (2 concejales) y Unión por Leganés (ULEG, con tres concejales).

ULEG, la formación liderada por Carlos Delgado, puso como condición a la izquierda para darle su apoyo ser el alcalde de la localidad del sur, pese a haber obtenido solo tres concejales. El PSOE se negó a hacer alcalde al candidato independiente. Al final, el partido local ha decidido votarse a sí mismo, con lo que, en estas circunstancias, gobierna la lista más votada: la del popular Miguel Ángel Recuenco.

De este modo, durante la votación en la sesión constitutiva el socialista Santiago Llorente (PSOE) obtuvo 12 votos;, Miguel Ángel Recuenco, 9; Carlos José Delgado Pulido (ULEG), 3; Beatriz Tejero, 2 y Alba Pulido, 1.

"Hoy no es un día cualquiera, los ciudadanos han votado un cambio y nosotros estamos obligados a llevar a cabo una nueva etapa política. Hoy he cumplido un sueño, pero también quiero transmitir el sentimiento de responsabilidad en la tarea que se ha formado en torno a nuestra candidatura. No cabe mayor orgullo que serviros con la mayor humildad, transparencia y entrega", dijo Recuenco tras recibir el bastón de mando.

El nuevo alcalde se comprometió a gobernar "para todos" y "sin más guía que el bien común y el interés general" y recalcó que Leganés "necesita muchos cambios". Recuenco prometió gobernar "con calma, sosiego, honestidad y humildad, humanidad y sentido común".