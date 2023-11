Miguel Ángel Recuenco: «La gente se ha dado cuenta de cómo es en realidad el PSOE»

Seguramente, si aquí plasmamos la fecha «13 de julio de 1997», algo se mueva dentro del lector. Aquel día de verano, España estaba en vilo, saliendo a la calle para pedir a ETA la liberación de Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, el terrorismo volvía a sembrar el horror y asesinaba al joven político. Aquel día, otro joven Miguel Ángel, apellidado Recuenco, abogado y profesor de música, ante aquella tragedia y «convencido de que en los momentos difíciles es cuando hay que estar juntos», decidía afiliarse al Partido Popular. Hoy, es el alcalde de Leganés, una de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid. Hace apenas unos días, era reelegido presidente de los populares por segunda vez en este municipio del que ahora dirige un ayuntamiento. Y desde el cual observa, tal vez con incredulidad, tal vez con algo de pena, la situación política nacional que acaba de desembocar en la investidura de Pedro Sánchez.

Recogen el testigo socialista en el Ayuntamiento de Leganés, ¿cómo ha sido el proceso?

La situación que nos encontramos cuando llegamos ha sido la de quiebra técnica desde el punto de vista de falta de personal, sin una previsión de cómo cubrir todas esas bajas. En la delegación de Urbanismo, por ejemplo, nos hemos encontrado con que hay un único arquitecto para una ciudad de 190.000 habitantes. Por otro lado, hemos podido constatar que ha sido nefasta la gestión por parte del equipo de gobierno anterior, que ha llevado al Ayuntamiento a tener muchos impagos. Hablo, por ejemplo, de que la delegación de Servicios Sociales llevaba cerca de un año sin conceder una sola ayuda porque no tenían a una persona que firmase los papeles necesarios para poder concederlas a las personas más vulnerables de la ciudad. Eso fue, sin duda, lo primero que solventamos. No puede ser que un área tan delicada no funcionase. No se celebraba desde hace años, tampoco, ningún tipo de feria sectorial, de actividades en la calle... cosa que ya ha cambiado. También se le debía dinero a la plantilla de la Policía Municipal de años anteriores.

Todo ello, como dice, teniendo recursos económicos.

Exactamente. Si no los hubiera, al menos tendrían esa excusa, pero es que no es así. Simplemente es una cuestión de mala gestión. Es algo incomprensible. Es lo que estamos intentando revertir ahora, pese a las zancadillas que nos ponen. Además, hay alguna que otra bomba guardada, como es la de la Empresa Municipal de la Vivienda.

Precisamente, hace unos días enviaba una carta a los vecinos explicándoles la situación. ¿Qué ha ocurrido?

Claro. Nos encontramos que, justo antes de las elecciones municipales, lanzaron la promoción de 134 viviendas municipales. Una medida populista que, evidentemente, no les ha dado resultado, pero lo intentaron. Fueron tan incautos de lanzarla sin financiación. Pero es que, además, han comenzado unas obras que, solo ejecutarlas, vale 25 millones de euros, mientras que lo que está previsto de ingresos una vez se vendan esas viviendas son 20 millones. Es decir, han aprobado e iniciado unas obras a sabiendas de que faltaba financiación y de que, en el resultado final, iba a haber cinco millones de euros de pérdidas. El único objetivo que tenían era ganar unas elecciones que sabían que iban a perder por la mala gestión que han hecho durante los ocho años que han estado en el gobierno. Ahora, evidentemente, estamos buscando la solución para solventar esta situación deficitaria.

¿Y si las hubieran ganado?

Creo que las fuerzas de izquierda siempre hacen lo mismo. Si no solucionan el problema, la culpa es de otro y tiran para delante. Y, si no ganan, como ha sido el caso, piensan que ya vendrá otro a solucionarlo. Ya se encargarían de decir que la culpa del problema de la vivienda es de Isabel Díaz Ayuso, que es lo que hacen últimamente. Es su manera de actuar, pero creo que la sociedad les está viendo las costuras cada vez más y dándose cuenta de cómo está la situación, porque, al final, las políticas que se hacen a nivel local son a imagen y semejanza de las que está haciendo Pedro Sánchez a nivel nacional.

En esta situación, ¿es difícil llevar iniciativas adelante?

Ahí es donde, precisamente, más se demuestra el sectarismo. Hemos llevado varias veces una iniciativa al Pleno para que se paguen las deudas que tiene el Ayuntamiento, las cuales, aunque no las haya contraído el actual equipo de gobierno, las tiene la institución en sí. Pues Más Madrid, PSOE, Podemos y Vox votan sistemáticamente en contra de cumplir con esas obligaciones que tiene el Ayuntamiento. Nosotros estamos gobernando junto al grupo independiente Unión por Leganés (ULEG), y, evidentemente, somos conscientes de que tenemos que negociar con el resto de formaciones políticas. Pero claro, cuando estamos hablando de pagar sentencias o pagar lo que se le debe a los proveedores de este Ayuntamiento, yo creo que hay muy poco margen de negociación, por no decir ninguno, porque lo que hay que hacer es cumplir con las deudas que se han contraído.

No debería haber debate acerca de pagar por el servicio a un empresario...

Desde luego. Por ejemplo, escuchas a las fuerzas de izquierdas hablar de defender la educación pública y resulta que aquí, el Partido Socialista le ha dejado a deber 300.000 euros a la Universidad Carlos III, y otros tantos a la Universidad a Distancia. Cuando lo lleva el PP al Pleno para pagar, votan en contra. Esos que se dicen defensores de la educación pública, no solo dejan la deuda sino que, cuando viene otro a intentar solucionarlo, ponen palos en la rueda. Es una defensa de la educación pública solo de boquilla. Pero vamos a luchar. Estamos con fuerza para seguir adelante.

¿Sienten los vecinos también esas ganas?

Realmente me fastidia un poco decirlo, porque sé que han sido muchos años perdidos, pero esta ciudad ha recuperado la vida desde que gobierna el Partido Popular. Tenemos actividades en la calle. En las fiestas de octubre han pasado cerca de 20.000 personas. Hemos recuperado actividades culturales, la ruta de la tapa, el pasado fin de semana hicimos la feria del marisco... Creo que, a ellos, lo que les fastidia que en esta ciudad la gente esté recuperando la alegría, así que hacen lo que pueden para que las iniciativas no salgan adelante. Y también quiero anunciar que, a corto plazo, por primera vez en mucho tiempo, este año vamos a tener una Navidad como se merece Leganés. Nos hemos embarcado en un proyecto al que le estamos poniendo mucha ilusión y que responde a las peticiones que nos estaban haciendo los más pequeños de la ciudad. Quiero que los vecinos se sientan orgullosos de ser de Leganés, y que la gente de otros municipios venga a disfrutar de lo que, a partir de ahora, va a ofrecer la ciudad.

Parece que hoy el orgullo de ser español está un poco mal visto en ciertos ámbitos. ¿Cómo están viviendo desde la política local la amnistía y la investidura de Sánchez?

Creo que la amnistía supone un quebranto a la separación de poderes y que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Se está beneficiando a unos delincuentes, así de claro. Es muy grave que se le quiera condonar a Cataluña 15.000 millones de deuda. Eso son dos tercios del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Así que, si se está beneficiando a unos delincuentes y, encima, salen perjudicados los ciudadanos, solo puedo decir que a mí también me gusta la fruta.