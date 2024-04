La MIR número uno de España lo tiene claro: se queda en un hospital público de Madrid

Después de 17 meses de curso, 9 de ellos intensivos, Noelia García lograba ser la número uno del MIR 2024, con la mejor nota de siempre. «Salí muy contenta del examen, pero, al ser tipo test, nunca sabes exactamente qué ventaja puedes tener frente al resto», confiesa Noelia durante su visita a la unidad de Dermatología del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Precisamente, ella nació en este municipio. Pero a pesar de que la cercanía y el ahorro de tiempo y dinero en alquileres y desplazamientos sea un factor importante para ella, valora especialmente las posibilidades que le brinda este complejo: «En la primera visita que realicé ya me di cuenta que iba a ser el lugar ideal para completar mi formación y que no iba a tener que renunciar a nada, aunque no sea uno de los hospitales más grandes». A sus 24 años, como muchos jóvenes, el acceso a la vivienda lidera su lista de preocupaciones de cara al futuro.

En cuanto a dermatología, se trata de la especialidad que ha ocupado un mayor porcentaje de las plazas que inicialmente se ofertaban en la Comunidad de Madrid, con una tasa de ocupación superior al 70%. Desde este mismo hospital confirman que no se cubren todas las plazas que se necesitan, «ya que la concienciación social por la salud de la piel crece cada vez más y se requieren más profesionales». La propia Noelia corrobora que además de la vocación y el interés por una especialidad, la salida profesional y las oportunidades laborales también deben ser un criterio importante a la hora de tomar la decisión definitiva.

En su caso, también han sido importantes sus antecedentes sanitarios, como muchas veces ocurre: «Yo tuve de pequeña dermatitis atópica y en mi adolescencia también sufrí brotes importantes de acné, que no ponen en peligro tu vida pero afectan a la calidad de vida. Aunque a veces no se valore tanto, la estética también importa, porque te puede restar seguridad.»

Aunque ya hallan pasado unos meses, recuerda como si fuese ayer sus tiempos de opositora: «Para mí era vivir el día de la marmota. De hecho, opté por no tomarme un día de descanso y repartírmelo, en cambio, a lo largo de toda la semana. No era capaz de estudiar 11 horas diarias», así reconoce que no es necesario seguir al pie de la letra las indicaciones genéricas de las academias para triunfar las oposiciones, sino que es más importante saber adaptar las recomendaciones a los hábitos y ritmos de cada uno. Lo que menos echa de menos: «Vivir esclava del reloj las 24 horas».

Además, aclara que el MIR no es como cualquier otra oposición: «Yo no era la típica estudiante que tiene su habitación repleta de posits. Al ser tipo test, este examen tiene mucha menos nemotecnia que otras disciplinas. En cambio, me creaba carpetas con todas las correcciones de la academia». A los futuros opositores les aconseja «que no dejen de lado el descanso. Para ser un estudiante de élite tienes que mantener un descanso de élite».

Aunque ser la número uno no esté recompensado con ningún premio extraordinario, si recibió la felicitación oficial de parte de la Comunidad de Madrid. Aun así, Noelia tiene claro, que si no tienes ganas de seguir formándote y actualizándote durante toda tu carrera, «Medicina no es lo tuyo».