Un motorista herido de gravedad tras chocar contra un coche en Plaza de Lima (Madrid)

Un hombre de 45 años que circulaba en moto ha sido trasladado grave al hospital tras colisionar esta noche de forma frontal contra un turismo en la Plaza de Lima de Madrid, en el distrito de Chamartín, ha informado el servicio de emergencias 112 de la capital.

El motorista sufre un traumatismo pélvico y otro ortopédico ha detallado la supervisora de guardia de Samur-Protección Civil, Paloma Miravet, en el vídeo que Emergencias Madrid ha difundido en su cuenta de la red social X. El conductor del turismo, un varón de 25 años, ha sido atendido por un traumatismo en el brazo de carácter leve, ha abundado Miravet.