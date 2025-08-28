Violenta reyerta en un karaoke de Parla deja siete heridos, dos en estado grave

La madrugada de este jueves se vio alterada por una brutal pelea en un karaoke de Parla que dejó un saldo de siete personas heridas, dos de ellas en estado grave. El incidente tuvo lugar en el número 98 de la calle Real, poco antes de las 04:30 horas, y provocó una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Entre los heridos más graves se encuentra un joven de 24 años con traumatismo craneoencefálico severo y una mujer de 39 años que sufrió una herida por arma blanca en el brazo, además de un traumatismo moderado en la cabeza. Ambos fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios para recibir atención especializada.

Actuación de los servicios de emergencia El SUMMA 112 atendió a los afectados en el lugar del suceso. Además de los dos casos críticos, se asistió a un paciente con múltiples traumatismos y otros cuatro heridos que pudieron desplazarse por sus propios medios al hospital. La rápida actuación de los equipos sanitarios fue clave para estabilizar a los heridos.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la reyerta, que se produjo mientras el local se encontraba en funcionamiento. Las autoridades han solicitado la colaboración de testigos para recabar información que permita identificar a todos los implicados.