Georgia-España, en directo hoy: fase de grupos del Eurobasket 2025

La Selección española jugará sus partidos de esta fase de grupos en la ciudad chipriota de Limassol. Deberá entrar entre las cuatro mejores del grupo para acceder a la fase final del campeonato, que tendrá lugar en Riga.

Y la mejor manera de ir aclarando el camino hacia esa fase final es ganarle a Georgia, que no va a ser un rival sencillo en absoluto.