Georgia-España, en directo hoy: fase de grupos del Eurobasket 2025
La selección española busca un triunfo que la mantenga firme en su camino hacia las fases finales.
España, vigente campeona continental tras su histórico triunfo en Berlín 2022 frente a Francia, buscará revalidar el título en un escenario que se presenta mucho más complicado que hace tres años. El equipo dirigido por Sergio Scariolo ha quedado encuadrado en el Grupo C, junto a Chipre, Italia, Georgia, Bosnia-Herzegovina y Grecia. Su estreno frente a Georgia sirve de termómetro para medir el estado real de una plantilla castigada por los contratiempos físicos.
Georgia-España: fase de grupos del Eurobasket 2025, en vivo online
Limassol, cuartel general
La Selección española jugará sus partidos de esta fase de grupos en la ciudad chipriota de Limassol. Deberá entrar entre las cuatro mejores del grupo para acceder a la fase final del campeonato, que tendrá lugar en Riga.
Y la mejor manera de ir aclarando el camino hacia esa fase final es ganarle a Georgia, que no va a ser un rival sencillo en absoluto.
Shengelia, baja con Georgia
La estrella de la selección georgiana, Tornike Shengelia, será baja hoy contra España. El ala-pívot de 33 años sufrió una arritmia y tuvo que viajar a Barcelona para someterse a chequeos médicos. Shengelia firmó por el Barça hasta 2028.
Aldama y cinco debutantes
El hombre franquicia de esta Selección será nuestro, por ahora, único NBA en activo: Santi Aldama.
Además, habrá un total de cinco debutantes en el equipo de Scariolo: el jovencísimo Sergio de Larrea, Mario Saint-Supery, Josep Puerto, Santi Yusta y Yankuba Sima.
El Grupo C
En esta primera fase, España se ha quedado encuadrada en el Grupo C. Los rivales serán Chipre, Grecia, Italia, Bosnia&Herzegovina... y Georgia, contra la que debuta en algo menos de un par de horas.
¡Bienvenidos al Eurobasket!
¡Buenas tardeeeeeeeeeees! Sean bienvenidos a la fase de grupos del Eurobasket y a este primer partido en el que os vamos a contar el campeonato de la Selección española aquí, en LA RAZÓN. ¡Empezamos!
