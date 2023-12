La Navidad también es tiempo de cacos: detenidos dos hombre en Alcorcón por "señalar" domicilios

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio madrileño de Alcorcón a dos varones como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en domicilio en grado de tentativa. Los arrestados fueron sorprendidos 'in fraganti' tras intentar robar en domicilios de una comunidad de vecinos.

Los hechos sucedieron la madrugada del 7 de diciembre, cuando los agentes se encontraban realizando un dispositivo policial preventivo de robos con fuerza en una zona en la que varios vecinos habían alertado de la colocación de testigos o marcadores en domicilios, método empleado por los delincuentes para averiguar si la vivienda está vacía y así poder robar en su interior.

En el transcurso del operativo policial, los agentes pudieron detectar a los sospechosos merodeando e introduciéndose en varios portales de la zona. Éstos, sin atender los requerimientos policiales, emprendieron la huida por las calles aledañas, por lo que los agentes iniciaron su persecución, consiguiendo darles alcance en las inmediaciones.

Durante el arresto, los detenidos opusieron gran resistencia, resultando dos agentes lesionados. En el momento del arresto se les localizaron entre sus ropas numerosas herramientas específicas para la manipulación de cerraduras sin dejar huella, además de un tubo de pegamento utilizado para marcar los domicilios y una libreta donde registraban sus actuaciones.

Tras realizar diversas investigaciones, los agentes pudieron determinar que estos individuos no consiguieron acceder a ninguna vivienda, si bien, comprobaron que varias puertas de entrada estaban marcadas como posibles objetivos.

Por estos hechos, tras ser detenidos, los dos varones pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Colaboración ciudadana

El 'modus operandi' de estas organizaciones -que suelen operar en grupo, con reparto de tareas entre ellos-, consiste, primeramente, en seleccionar las viviendas, marcando las puertas con señuelos de plástico o hilos transparentes.

Una vez hecho esto, regresan más tarde para comprobar aquellos inmuebles donde los testigos siguen intactos, hecho que indica que los dueños se encuentran ausentes de los mismos y las viviendas están vacías, momento que aprovechan para perpetrar los robos.

La colaboración de los vecinos resultó crucial para lograr la detención de estos individuos, ya que alertaron a las autoridades policiales de manera inmediata tras observar la presencia de estos testigos sin manipularlos.

Consejos

Los períodos vacacionales y fines de semana suelen ser los momentos más propicios en los que los ladrones cometen los robos en interior de viviendas aprovechándose de la ausencia de los moradores.

Por ello, la Policía Nacional intensifica la prevención y facilita a los ciudadanos consejos para evitar ser víctima de estos hechos delictivos.

Por ejemplo, cerrar siempre con llave para evitar el método del resbalón; comprobar si las puertas de las viviendas podrían presentar testigos de plástico, hilos de pegamento u cualquier otro elemento que utilicen para marcarlas; tener cuidado al anunciar que nos vamos de vacaciones siendo prudentes al comentarlo con otras personas o en redes sociales.

También se aconseja que la vivienda parezca habitada evitando dejar bajadas todas las persianas, ya que desde el exterior puede llamar la atención de los delincuentes; aprovechar sistemas automatizados que permiten activar de forma periódica las luces u otros dispositivos del hogar; y pedir a algún familiar o vecino que nos vacíe la correspondencia del buzón y compruebe el estado de la viviendas.

La Policía Nacional también recomienda tener cuidado con la presencia de personas ajenas de la comunidad no abriendo la puerta a desconocidos y avisando inmediatamente al 091 ante la presencia de sospechosos en el edificio o en la urbanización; no entrar, no tocar y avisar al 091 en caso de a la vuelta de las vacaciones encontremos abierta o forzada la cerradura o la puerta de la vivienda; y realizar una pequeña inversión en las puertas y cerraduras nos permitirá ganar mucho en seguridad, en el mercado existen numerosas opciones que dificultan el acceso a aquellos delincuentes que utilizan determinadas técnicas para robar.