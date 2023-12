Sin nombre: el anonimato del talento de un blanco de culto

Tenemos actualmente una guía para los iniciados del vino difícilmente inigualable. El vino español se ha desperezado definitivamente, y hay un lugar de expresión creativa del diccionario de la viticultura que imprime carácter a todo lo que elabora. Un pequeño mito es Ismael Gonzalo, que de puro genuino intenta desnudar cualquier artificio de bodega para que sólo fluya el campo. Una de sus criaturas es un verdejo sin más aditamentos que el rumor de la viña. Sin nombre se llama este blanco de culto.

Con un argumento prefiloxérico, vendimia manual, levaduras autóctonas y trabajo de lías, se consigue un resultado tan hermoso que no necesita otra cosa que un bebedor inteligente. La prácticamente nula intervención se expresa además, en un vino cuyas identidad es precisamente no requerir denominación. No tiene Nombre, no tiene literatura, únicamente un bonito volumen, así como unos sostenidos aromas frutales, incluido el fruto seco, de lo más elegante, junto a una ligera memoria que de modo sincopado van llenando boca y recuerdos. Describir un vino por su rango natural, y la rousseauniana concepción de la vida que tiene Ismael, no agota la permanente sorpresa de un ejemplar que aspira a ser coherente consigo mismo. Excusa perfecta para reconciliarnos con el vino sin retóricas ni etiquetas. Para buscadores.

Bodega: Microbio Wines.

Vino: Sin Nombre 2020.

Precio: 29,10 euros

www.microbiowines.com