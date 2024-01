El "número dos" de Rocío Monasterio se va a la empresa privada

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha negado que la salida de su "número 2", José Luis Ruiz Bartolomé, a la empresa privada esté enmarcada en una "crisis" de Vox y ha plantado que intentará recuperarlo cuando su partido "gobierne".

Esta el también portavoz adjunto de la formación informaba de su marcha de la Cámara para incorporarse al mundo inmobiliario, del que provenía. Bartolomé ha salido junto a Monasterio a la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del parlamento autonómico.

"Los que no quieren hablar sobre el problema de los "mena", sobre no quieren hablar sobre la seguridad en los barrios, ¿de qué intentan hablar? Pues de crisis de partido. Pues no es así. No es así. Aquí estamos todos a una defendiendo un programa que yo entiendo que molesta", ha lanzado Monasterio.

Al hilo, ha sacado pecho del encontronazo que protagonizó ella con el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont en 2016 cuando "se le puso el Código Penal y las esposas". Ha señalado que lo que pasa "ahora" tras ocho años es que Puigdemont está "dirigiendo el Gobierno".