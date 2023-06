Un pacto entre Más Madrid y Podemos hubiera dejado al PP de Ayuso a un diputado de la mayoría absoluta

No es raro ver estos días las oficinas de Correos atestadas de personas pidiendo el voto. A muchos las elecciones les van a pillar fuera de casa, y, sin embargo, parece que una de las fechas más decisivas para los próximos cuatro años está mucho más cerca. Y es que, con fecha límite el próximo viernes, 9 de junio, los partidos a la izquierda del PSOE tienen apenas tres días para alcanzar un acuerdo acerca de si concurrirán o no como una única fuerza política a las elecciones del 23 de julio. Podría parecer que no es un asunto decisivo, pero lo cierto es que la distribución del voto y el consiguiente resultado electoral que dibujará el Congreso de los Diputados para los próximos cuatro años puede tener importantes variaciones si el Sumar de Yolanda Díaz y Podemos deciden presentarse juntos o por separado.

La forma más sencilla de verlo es a través de los propios resultados obtenidos en la Comunidad de Madrid, que ayer, lunes, presentaba el escrutinio final una vez incorporado el voto relativo al censo electoral de los ciudadanos españoles que viven en el extranjero. Con un total de 5.211.765 electores censados y 3.413.819 votos –lo cual supone casi un 35% de abstención–, el Partido Popular conseguía 1.599.186 votos, lo cual daba la mayoría absoluta –que se consigue con 69 diputados– a Isabel Díaz Ayuso con 70 representantes en la Asamblea de Madrid. El siguiente partido más votado fue Más Madrid, con 620.631, alcanzando así los 27 diputados que empataban a Mónica García con el PSOE de Juan Lobato, el cual había conseguido un número muy similar de votantes con 614.296.

Muy lejos quedaban ya Vox, que lograba 11 diputados con 248.379 votos, y Podemos, que no lograba colar ningún diputado ya que sus 161.032 votos no alcanzaban el 5% necesario para colocar un representante en la Asamblea. Y es aquí, precisamente, donde está la prueba de que los resultados habrían sido diferentes si Podemos hubiera llegado a las elecciones en coalición con quien una vez formó parte de su grupo, Más Madrid. Si esto hubiera ocurrido, y si los votantes hubieran apoyado del mismo modo a estos partidos, se habrían convertido en la segunda fuerza más votada con un 23% de los votos que se habrían traducido en 33 diputados. La coalición habría dejado muy atrás al PSOE, que apenas habría logrado 25 representantes en la Asamblea, y, sobre todo, a Vox, que habría perdido a uno, quedando, así, con diez diputados.

Pero, donde habría estado el cambio sustancial de las elecciones en la Comunidad de Madrid si Podemos y Más Madrid hubieran optado por presentarse de forma conjunta es, precisamente, en el panorama que se habría presentado para el PP, ya que habría pasado de esos 70 representantes a perder la mayoría absoluta al obtener solo 67. Un escenario que, de haberse dado, habría obligado a Isabel Díaz Ayuso a pactar con Vox para poder gobernar. Es imposible saber qué ocurrirá el 23 de julio–más allá de las vacaciones frustradas de muchos–, pero lo que sí parece evidente es que lo que se decida esta semana puede tener un gran impacto en el resultado... y en los próximos cuatro años.