La pareja de Ayuso se querellará contra la ministra Montero

Habrá querella contra María Jesús Montero. En este caso, por parte de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según adelantó la Cadena Cope y confirmó Europa Press, González denunciará a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por revelación de secretos, tras conocerse públicamente algunos de sus datos fiscales.

De acuerdo a varios medios de comunicación, González no contará con su equipo habitual para esta querella y recurrirá al bufete de abogados Garrido. Así, su nuevo equipo legal está estudiando también una querella contra la Fiscalía de Madrid por la nota de prensa emitida el pasado jueves donde exponía aclaraciones sobre la denuncia contra él por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental y contra la inspectora de la Agencia Tributaria por revelación de secretos.

Varios representantes de la política regional y municipal valoraron la noticia. La consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, sugirió que la filtración del presunto fraude a hacienda cometido por González puede haber acarrear cárcel, debido a la "revelación de datos" de un particular. En una entrevista con Telemadrid, Albert censuró que Montero haya "contravenido todas las reglas posibles filtrando datos de un particular", cuyos derechos "no se pueden ver menoscabados". "Es plenamente consciente de que ha metido la pata revelando datos que nunca debió revelar", añadió.

También se pronunció la delegada del Área de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo. "Tendrán que ser los tribunales quienes decidan, pero desde luego ella, la señora Montero, es la mayor responsable de que los datos de todos nosotros, de todos los contribuyentes españoles, estén protegidos, y eso es una obligación del Ministerio de Hacienda y por supuesto de la mayor responsable de ese Ministerio de Hacienda", afirmó. "Me parece impresentable, y más que impresentable, no me cabe en la cabeza, y soy responsable de Hacienda, que una ministra, que tiene que ser la que con más ahínco garantice la protección de los derechos de los contribuyentes, la protección de los datos de los contribuyentes, es la mayor responsable", añadió.

Durante esta semana, Díaz Ayuso ha apuntado en más de una ocasión a la "mano socialista" que está detrás de la filtración, sobre todo con vistas a tapar el "caso Koldo". "Un ciudadano particular está siendo asediado por todo el poder de un Estado con el objetivo de buscar su destrucción personal", dijo la presidenta. Y es que, para Ayuso, estamos ante "una persecución política escandalosa, donde todo huele a turbio": tanto su inicio, como el cómo se ha desarrollado, las filtraciones y el que "salieran en tromba" todos "los medios cercanos al Gobierno a la misma hora con los mismos argumentos de manera orquestada".