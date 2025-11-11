Los pisos turísticos en Madrid caen un 15,7 tras la aprobación del Plan RESIDE

La actividad de los pisos turísticos se reduce en Madrid, un descenso acelerado tras la aprobación del Plan RESIDE el pasado 27 de agosto para ordenar la oferta de alojamientos turísticos en la ciudad.

Esta tendencia a la baja se constata a través de dos vías: en la página web de Inside Airbnb, donde se constata un descenso de 2.662 pisos menos, y a través de la información recabada por la Agencia de Actividades (ADA) junto al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) que refleja que 1.423 viviendas han dejado de dedicarse a la actividad turística.

En julio de este año, Inside Airbnb registraba 16.959 pisos turísticos. A fecha 7 de noviembre, las cifras han descendido hasta contabilizarse 14.297.

Si la comparativa se hace con el año pasado, en noviembre de 2024 Airbnb 17.490 pisos turísticos, un 19,8% más que los actuales.

Son numerosas las medidas que ha adoptado el Gobierno de José Luis Martínez Almeida para reducir el número de pisos turísticos en la ciudad, ordenar su oferta y proteger el ámbito residencial. La más reciente es el Plan RESIDE el pasado verano, un plan municipal que blinda el uso de la vivienda habitual y traslada los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales para la protección y mejora del uso residencial en Madrid.

El Plan RESIDE incluye diferentes actuaciones. Una de las más importantes es que el Ayuntamiento no otorga licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico para garantizar una oferta turística ordenada y legal. Fuera de este ámbito, se conceden sólo para los que tengan acceso independiente en planta baja o primera planta. También permite ofrecer incentivos urbanísticos para transformar edificios de oficinas en residencial.

El 25 de abril de 2024, Almeida puso en marcha un plan de acción transitorio hasta la aprobación definitiva del Plan RESIDE para equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad. Contemplaba diversas acciones que se han llevado a cabo hasta la fecha, entre las que se encontraban la suspensión temporal de las licencias municipales desde aquella fecha y el endurecimiento del régimen sancionador para aquellos propietarios cuyos inmuebles operen como viviendas de uso turístico (VUT) sin contar con autorización del Ayuntamiento. También la publicación de un listado oficial de VUT con licencia y su ubicación real.

Endurecimiento del régimen sancionador

El Ayuntamiento no disponía de una normativa sancionadora específica para los pisos turísticos. El procedimiento que se seguía en caso de detección de funcionamiento irregular de un piso turístico que no se puede legalizar era el que se rige por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Inicialmente, se ordenaba el cese de la actividad; si el propietario no acataba la orden municipal y, posteriormente, se comprobaba que continuaba operando ilegalmente, se imponían multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros (de los artículos 100 al 105).

Desde que se puso en marcha el plan transitorio, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifica que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia para tal efecto, se actúa al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). La legislación autonómica tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística. Bajo esta normativa, el Ayuntamiento ejecuta el siguiente procedimiento:

- Primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad.

-En caso de incumplimiento, sanción firme de 30.001 euros.

-Segunda sanción firme de 60.001 euros si continúa la actividad irregular.

-Tercera sanción firme de 100.001 euros si persiste el funcionamiento.

De la mano con los administradores de fincas

El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia de Actividades (ADA), y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) suscribieron un plan conjunto para contribuir a ordenar la actividad de viviendas turísticas en la ciudad y difundir información a las comunidades de propietarios para que conozcan la normativa al respecto. Una iniciativa que ha permitido, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas, reducir desde junio en 1.423 el número de viviendas de uso turístico registradas.

El convenio firmado por el Ayuntamiento y este colegio profesional busca garantizar el cumplimiento de uno de los ejes del Plan RESIDE: evitar que existan pisos turísticos ilegales dispersos conviviendo con viviendas residenciales.

Fruto de ello, el Colegio de Administradores de Fincas se está dirigiendo a los propietarios de las posibles viviendas turísticas irregulares, detallándoles cuáles son las cuantías de las sanciones y los pasos para proceder a su legalización, en caso de que sea posible, de acuerdo con la normativa vigente.

La Agencia de Actividades ha elaborado y facilitado al CAFMadrid tres modelos de carta dirigidos a tres tipos de destinatarios, que están siendo difundidas a través de los administradores de fincas colegiados en sus respectivas comunidades de propietarios.

En las cartas dirigidas a los propietarios de pisos en los que se desarrolla una actividad de vivienda turística sin constar con Declaración Responsable en la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid ni el preceptivo título habilitante municipal, se advierte de que se ordenará el cese inmediato y que estas actividades están sujetas a la apertura de procedimientos sancionadores con una primera multa de 30.000 euros, una segunda por importe de 60.000 euros y una tercera por 100.000 euros.

La Agencia de Actividades colabora con el CAFMadrid a la hora de facilitar información relevante para las comunidades de propietarios en esta materia y el colegio canalizará y divulgará a través de sus colegiados, presentes en las distintas comunidades de propietarios, cuantas comunicaciones y documentos informativos elabore el Consistorio en materia de control urbanístico de viviendas turísticas.

Además, se creará una base de datos de acceso para los firmantes en la que se facilitará el listado de viviendas turísticas con declaración responsable inscritas en la Comunidad de Madrid (dirección, número, piso y puerta), pero sin licencia municipal. A partir de este listado, el CAFMadrid identificará a los titulares de cada uno de estos pisos en los que se presume que se puede estar ejerciendo la actividad de vivienda de uso turístico, a efectos de dirigirles de forma personalizada la carta modelo 2. Una vez entregada de forma fehaciente a estos propietarios, se indicará en el listado de acceso compartido. También se identificarán los titulares y pisos en los que se desarrolla una actividad completamente ilegal y el administrador de la comunidad entregará el modelo 3 de la carta, señalándolo en el listado.