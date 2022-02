Madrid, capital del tatuaje por una noche: demostraciones en directo, charlas y latin jazz

Para adictos a la tinta, profesionales o simplemente aficionados y curiosos por el arte, Caixaforum Madrid ofrece una noche temática en torno al tatuaje que explorará esta disciplina de manera transversal: con demostraciones en directo, charlas sobre su parte más trascendental y, como en todo evento de ocio que se precie, música.

La propuesta, que complementa la exposición Tattoo. Arte bajo la piel en el Caixaforum (se puede visitar hasta el 17 de abril), lleva la impronta de la Fundación La Caixa” en colaboración con el Festival BAUM, Barcelona Art & Urban Movement y se celebrará este sábado 26 de febrero. La jornada será conducida por el actor Josep Pastor.

Tatuajes en vivo: realismo, new japanese y neotradicional

Se instalarán tres cabinas acristaladas donde tres artistas tatuadores con estilos diferentes (realismo, neojaponés y neotradicional) mostrarán su trabajo en directo:

Kowah

Piotr Kowalski (Polonia) está especializado en realismo abstracto. En su práctica mezcla el realismo en blanco y negro con formas indeterminadas de color. Se inició en el mundo del tatuaje en 2018 y actualmente trabaja en el primer estudio de tatuajes de España, Mao & Cathy de Madrid.

Jee Sayalero

El artista venezolano es especialista en la corriente New Japanese. Así, sus creaciones ilustran personajes míticos de Asia, las bestias mitológicas o las tradiciones folclóricas. Desde sus inicios en 2002 en el estudio de tatuaje Will Tattoo, el artista se ha ganado varios premios (como el Best of Show, en la convención internacional de Barcelona en 2003), ha realizado seminarios y ha hecho colaboraciones para marcas como Fender, Evisu y Raynes. Asimismo, ha creado pósteres para eventos del sector como The London Tattoo Show o Le Mondial du Tatouage Paris.

Debora Cherrys

Apasionada por la pintura, la escultura y el dibujo desde pequeña y graduada en Bellas Artes, Debora Cherrys abrió en Madrid el estudio La Mujer Barbuda junto con su pareja en 2015. Durante estos años de profesión ha participado, ha ganado premios y ha sido jurado en numerosas convenciones: Londres, París, Nueva York, Milán y Barcelona. Estilo neotradicional.

Graffiti en directo: Albert Bonet

Albert Bonet, artista y tatuador catalán, participa en este evento con una muestra de arte urbano en directo. Bonet es tatuador en el estudio Blessed Art de Barcelona. Ha tatuado al futbolista del Barça Neymar Jr. y, además de diseñar tatuajes, también hace grafitis, portadas de festivales y cuadros realistas de animales y personas.

El lado trascendental del tatuaje

Diferentes especialistas abordarán temas como el tatuaje y el transhumanismo, el tatuaje en el mundo del cine o el coleccionismo de pieles.

1. El coleccionista de pieles, a cargo de Josep Martí: hay quienes marcan su piel para siempre y quienes se aseguran de que esas pieles marcadas acaben formando parte de curiosas, casi tétricas, colecciones. El doctor en Antropología Cultural e investigador en la Institución Milà i Fontanals del CSIC (Barcelona) Josep Martí será el encargado de la ponencia.

2. Tatuaje y transhumanismo, a cargo de Albert Grau Loyola Albert Grau Loyola, vicepresidente de la Federación Española de Tatuajes y director y profesor de la Escuela Europea de Tatuaje y Piercing, realizará un recorrido por las últimas tendencias y las líneas de investigación más punteras para hablarnos de tatuajes sonoros, médicos y casi cibernéticos.

3. Tatuajes en el cine y la literatura, a cargo de Eva Campos Navarro. Existen personajes de ficción con tatuajes míticos y personas reales que deciden adornar su cuerpo con iconos del cine y la literatura. Eva Campos Navarro, escritora, guionista y psicóloga, explicará cómo se retroalimentan el cine, la literatura y el tatuaje.

El latin jazz de Mejunje

La noche temática estará amenizada por la banda cubana Trío Mejunje. Nominados a los Grammy Latinos en varias ocasiones, tras 15 años de trayectoria en festivales de jazz nacionales e internacionales, Ariel Bringuez, Reinier el Negrón y Michael Olivera se reúnen por primera vez como trío. Así, el grupo de Santa Clara rinde homenaje a su ciudad natal y a su famoso centro cultural con su disco Mejunje.