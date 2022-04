¿Cuál sería tu precio por alcanzar el éxito? El dilema de la comedia que Jorge Sanz estrena en Madrid

Para un escritor, el drama del folio en blanco puede ser lo más terrible, quedarse vacío con la mente nublada incapaz de escribir una línea, sobre todo si los plazos de entrega se acercan y aumenta la ansiedad. Eso le ocurre a Martín (Jorge Sanz), profesor universitario y novelista, sumido en una crisis de creatividad, que convive con Carla, una antigua alumna que lo admira (Ana Turpin). Virginia, su ex mujer y dueña de una editorial (María Barranco), convoca un premio literario, dotado con trescientos mil euros, que pueden solucionarle el problema, pero le pone una condición. Carla se ofrece a escribirle la obra, pero también demanda su premio. Todos anhelan su recompensa y van a manipular para ello, pero todos deberán probar sus límites. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de alcanzar el éxito? «El premio» es una comedia escrita por Joaquín Górriz, habitual guionista en cine y televisión, que con la dirección de Gabriel Olivares y la producción de Andrés Vicente Gómez estarán en el Teatro Marquina hasta el 15 de mayo.

Dónde Teatro Marquina. Cuándo hasta el 29 de mayo. Cuánto De 17 a 28 euros.

María Barranco vuelve al teatro después de tres años y lo hace con Jorge Sanz con quien ha trabajado mucho en cine y ahora por primera vez en teatro. «Para mí es como un hermano», y con Ana Turpin, «que está siendo una sorpresa maravillosa». Barranco se muestra muy contenta de volver a las tablas. “Creo que un actor tiene que tocar todos los palos, siempre digo que a los actores nos pagan por mentir y yo miento muy bien en todos los lados, pero es verdad que, pandemia por medio, tengo mono de escenario, ese encuentro directo con el público se echa en falta. Estoy feliz con este triángulo y con el reencuentro con Gabriel Olivares, con quien ya trabajé y es para mí un Billy Wilder de la comedia», asegura la actriz.

La pieza plantea un conflicto ético. ¿Esto de amañar las cosas en beneficio propio es sólo español? «No, es universal porque va en la condición humana, vale para todo el mundo y todas las épocas desde Adán y Eva que robaron la manzana, todo el mundo tiene un precio y no es cuestión de nivel cultural o económico, da igual que sean las élites de arriba o en las bajas esferas, uno se lleva un duro y el otro, millones. En situaciones límite, la gente es capaz de todo, yo no sé qué haría en una situación así», reflexiona Barranco, que añade: «Lo mismo se amaña un premio literario, la lotería, un título universitario, un aeropuerto o un cargamento de mascarillas». Por otro lado, no es la primera vez que una mujer escribe un libro y el marido pone la firma y se lleva la gloria y al contrario. «A diario vemos a periodistas, presentadores y gente mediática que publican mucho, se sacan libros como si fueran galletas y esto plantea el asunto de los “negros” literarios y la verdadera autoría. En este caso –prosigue– hay algo de machismo también, lo que hace aquí mi ex marido es someter a su “negro” porque tiene poder y cuando uno está empoderado quiere llevarse la gloria solo», afirma la actriz.

La cuestión es, ¿dónde poner el listón de la ética? «Siempre hay una línea roja, traspasarla o no es el dilema. En la vida –continúa Barranco–, el límite ético se lo pone cada uno según las circunstancias, aunque hay gente que no tiene ninguno. Yo sí lo tengo –asegura–. Aquí se habla de dinero, pero también hay prestigio, ambición, vanidad, poder...». Barranco interpreta a Virginia, una editora con mucho poder. «Estoy feliz porque me gusta mucho mandar en la vida, pero no me dejan. Siempre he hecho papeles de ingenua, de pequeñita, y este personaje es todo lo contrario, el caballo de Atila, es una persona muy ácida de lengua afilada». A pesar de esto hay humor, «pero es negro», concluye.