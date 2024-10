Todo listo para la primera edición del Vibra Mahou Fest el 9 de noviembre en el Wizink con ocho de las mejores bandas españolas del momento

Uno de los principales atractivos musicales del próximo mes de noviembre será el festival Vibra Mahou Fest, con ocho artistas nacionales y 12 horas de música ininterrumpida, sesiones de djs, una propuesta gastronómica cinco estrellas y experiencias de cultura cervecera. El evento tendrá lugar en el Wizink Center el próximo 9 de noviembre.

Los madrileños La La Love You fueron los últimos en unirse al cartel de esta primera edición y se unen a Shinova, Carlos Sadness, Cupido, La Paloma, Shego, Rocío Saiz y Lucy. El cartel de este Vibra Mahou Fest reúne a algunas de las bandas en mejor estado de forma del panorama nacional. Por ejemplo los vizcaínos Shinova, protagonistas de la Gira Vibra Mahou 2024 en la que han agotado entradas en todas las salas, ofrecerán a sus fans otra oportunidad de escuchar en directo su nuevo álbum, “El Presente”, el día de La Almudena en un contexto único. Otra banda que no ha querido perderse este encuentro es La Paloma, un grupo que cuenta con ese carácter madrileño único que conseguirá que el público coree con ellos sus estribillos más pegadizos y cautivadores. La vinculación con la capital madrileña es algo que caracteriza a Vibra Mahou, y el motivo principal por el que no podían faltar otros protagonistas del cartel también madrileños, como la reivindicativa y activista LGTBQ+ Rocío Saiz, las enérgicas LUCY, ganadoras de Mad Cool Talent by Vibra Mahou de este año, o las rockeras e irreverentes Shego, que enloquecerán al público con temas como su nuevo lanzamiento “La Fiesta”. Todos ellos conformar el line-up de Vibra Mahou Fest junto a Carlos Sadness y Cupido, dos propuestas con entidad y que fueron las primeras confirmaciones.

A todos ellos se unen además los DJs de las tres mejores sesiones de indie de la capital: Ochoymedio DJs, Pompa DJs y Zebra DJs, de los que forman parte grandes nombres de la noche madrileña como DJake, Mr. Cong, Adrián LeFreak, Fernanda Brightside, Peredius, Zaza o Bite Me. Serán los encargados de poner a bailar al público con grandes éxitos de distintos géneros, ofreciendo esa dosis de eclecticismo, buen rollo y diversión que caracteriza tanto a Vibra Mahou como las tres sesiones que ponen el sonido a los fines de semana de Madrid.

La programación también contará con una propuesta gastronómica de primer nivel de la mano de Miguel Carretero, el chef manchego que hace unos meses consiguió su primera Estrella Michelín gracias a su cocina tradicional española con el toque contemporáneo que refleja en su restaurante Santerra de Madrid. Su habilidad para hacer las mejores recetas castizas y realzar sabores de productos locales le han servido para conseguir el premio a la mejor croqueta del mundo en dos ocasiones, así como obtener el galardón de las mejores patatas bravas de Madrid, concedido en el congreso Madrid Fusión. Carretero pondrá todo su cariño para que sus creaciones sean las protagonistas de una propuesta gastronómica maridada con el sabor de Mahou Cinco Estrellas y del resto de referencias de la gama Mahou.

Con esta iniciativa, Vibra Mahou vuelve a demostrar su compromiso con la música en directo, conectando artistas y público por distintas regiones españolas y respaldando cientos de experiencias cinco estrellas relacionadas con la música y la cultura cervecera, además de dar voz y apoyo a la escena musical y artística