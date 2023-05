El profesor que enseña con la saga de Star Wars

En el arte del diseño dominar el color, entender las reglas básicas por las que se rige, qué mezclas hacer para lograr el efecto deseado y encontrar la armonía, la luz, la luminosidad, la saturación o los espacios de colores para transmitir lo que se quiere no es fácil. Y Jaime Repollés, profesor de Diseño Digital en U-tad, el centro universitario de Tecnología y Arte Digital, situado en la localidad madrileña de Las Rozas, lo sabe. Su alumnado pertenece a una generación que huye de lo puramente teórico y que necesita ver con claridad qué aplicación práctica tiene todo lo que aprende. Por eso su forma de conectar con los alumnos para un aprendizaje profundo de una asignatura que no resulta sencilla es la mítica saga de Star Wars. La utiliza como metáfora para llegar a sus alumnos del primer curso del grado universitario.

Hoy, precisamente, sus enseñanzas cobran más sentido que nunca en el Día de Star Wars, una celebración que coincide con un 4 de mayo desde que en 1979 el Partido Conservador quiso felicitar a Margaret Thatcher por su puesto como primera ministra británica con una nota en la que podía leerse: «May the fourth be with you, Maggie», que fue en lo que derivó la frase emblemática de la saga «Que la fuerza te acompañe» (May the Force be with you).

En la biblioteca de Utad varios alumnos estudian. Allí se encuentra también Repollés preparando una de sus clases frente a un ordenador con multitud de imágenes que explican esa representación ordenada de los colores con su matiz a través del círculo cromático. «De lo que se trata es de utilizar un universo que ellos conocen, que les parece muy cercano y con el que han estado familiarizados desde pequeños. Así es muy fácil que los alumnos vayan entrando en lo que les quiero explicar y que vayan visualizando las cosas. Parto casi de una cultura popular, de un discurso “mainstream” que implica tanto aspectos relacionados con el color como con la forma. Y eso incluye los logos, que también sirven para explicar ciertos aspectos de iconicidad», detalla.

Y es que dominar el color en el mundo del diseño y del arte digital es clave. «En la comunicación visual el atributo de color es uno de los elementos más importantes, sobre todo a nivel psicológico, es la parte más emocional. Luego está todo el simbolismo que está tradicionalmente asociado al diseño».

El «viaje» a través de la asignatura parte de la primera escena de la película de la saga: un pasillo de luz blanca, muy nítida, que Repollés explica que sería el equivalente a nuestra percepción sensible. «De repente, en ese espacio de luz muy pequeñito aparece la sombra, el mal, la amenaza. Desde el principio te está transmitiendo un lenguaje en el que los malos son acromáticos, son blancos y negros y el color aparece después, cuando empieza la historia de nuestro héroe que va a empezar a hacer funcionar ese círculo cromático».

El profesor de U-tad repara en cómo Luke Skywalker es rubio, tiene unos atributos muy luminosos y es representado con un color amarillo, que se opone a la oscuridad de Darth Vader. «Este color amarillo caqui que caracteriza a ese personaje es justo, complementario del azul oscuro o violeta muy oscuro, casi negro de Darth Vader que le va a dar sentido porque ambos son opuestos y complementarios en el espectro. Necesitan acercarse el uno al otro a lo largo de la narrativa de película para conseguir entenderse a sí mismos y esa reconciliación entre padre e hijo muy simbólica está contada con elementos de color y en escenarios muy diferentes que lo ilustran». Lo mismo las batallas se desarrollan en un entorno azul que en otro anaranjado y todo ello tiene un simbolismo cromático, analiza el profesor.

Y luego repara en la tensión entre los cálidos y los fríos, la de los rojos y los azules que representan los dos lados de la fuerza y que están relacionados con otros aspectos culturales porque, por ejemplo, «los malos» son los que aparecen de rojo y «los buenos», los de azul.

O reparemos en Han Solo «un personaje muy libre, que hace lo que quiere y a la vez es sofisticado. Generalmente está representado con un azul tejano que es lo contrario del color naranja oscuro, que es el que caracteriza a su fiel acompañante y amigo, Chewbacca, dicharachero, salvaje y casi primitivo. El simbolismo del libertario está relacionado con el azul, pero solo si tú previamente has hecho que toda la saga coloque en el lado de los buenos y en el lado de los libres al color azul. Hay que ser coherentes con la estructura».