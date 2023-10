Protesta ante el Congreso contra Hamás: exigen en Madrid la liberación de los rehenes

Madrid fue un clamor. Por la paz y los derechos humanos. Cientos personas se han concentrado este domingo frente al Congreso de los Diputados en Madrid para exigir la liberación de los dos centenares de rehenes que fueron secuestrados por el grupo islamista Hamás el pasado 7 de octubre.

Una marea de banderas israelíes y carteles con los nombres y rostros de los secuestrados ha tomado la calle a partir de las 12:30 en un acto convocado por la Federación de Comunidades Judías de España.

"La idea fundamental que nos reúne hoy aquí es pedir y exigir la liberación de todos los secuestrados por el grupo terrorista Hamás, que no sabemos nada, absolutamente nada de ellas", ha señalado en declaraciones a los medios el presidente de Federación, Isaac Benzaquén.

Las autoridades israelíes notificaron ayer que las milicias palestinas tienen a 210 personas cautivas, entre ellas mujeres, ancianos y unos 30 menores, que fueron secuestrados en el ataque de Hamás a territorio israelí el 7 de octubre.

Una concentración frente al Congreso pide la liberación de los israelíes secuestrados por Hamás: "Que vuelvan a casa ya" EUROPAPRESS

Hamás ha ofrecido este domingo la liberación de otras dos mujeres cautivas tras las dos liberadas el pasado viernes, según ha informado el grupo en un comunicado difundido en su canal de Telegram.

Para Benzaquén, cada víctima liberada es motivo de alegría, pero estos gestos no son suficientes: "No es cuestión de que se libere poquito a poquito, como un gesto de humanidad, que no la tienen, esto es cuestión de que liberen ya a todos los secuestrados, que son personas civiles inocentes y niños", ha reclamado.

La multitud se ha reunido frente a una pantalla en la que se han mostrado las imágenes de los rehenes y alrededor de una estrella de David hecha con velas en el suelo, dentro de la cual han depositado peluches como símbolos de los niños que hay entre los secuestrados.

En un pequeño escenario, varios familiares de los rehenes han ofrecido su testimonio y el acto ha finalizado con los gritos de la multitud coreando "¡Que vuelvan a casa!", la interpretación del himno de Israel y la reproducción del himno de España.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha participado en la concentración y, en declaraciones a los medios, ha opinado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "tiene que liberarse de todos sus socios que son cómplices del terrorismo de Hamás".

Se ha referido a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero; la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, o la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García como "aquellos que, por blanquearlos, se han convertido en sus mejores cómplices en el Gobierno de España".

Durante el acto, dos personas entre el público han alzado la voz para arremeter contra las ministras Irene Montero e Ione Belarra, a las que también han llamado "cómplices de Hamás", lo que ha despertado el aplauso de buena parte de los asistentes.

"A partir de las nueve y media se perdió toda la comunicación"

Una de las personas que han asistido al acto de este domingo ha sido Blanca Shlomit, cuya prima fue una de las secuestradas por Hamás cuando se encontraba en el kibutz? en el que vivía: "Entraron a las casas y se llevaron a la gente", ha relatado en declaraciones a Efe.

"Estuvo hablando con sus padres y decía 'esto está muy raro, están sonando demasiado las alarmas' y a partir de las nueve y media se paró toda comunicación", ha continuado.

"Muchas horas después", el Gobierno israelí confirmó que habían encontrado la señal de su teléfono móvil en Gaza, por lo que concluían que había sido una de las víctimas de los secuestros.

A pesar de no haber tenido "ninguna noticia" de su prima en todos estos días, Shlomit "por supuesto" conserva la esperanza de que esta sea liberada pronto, esperanza de la que se ha recargado en el acto de hoy, que ha sido "muy importarte" para ella.