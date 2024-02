Los agricultores llevan este miércoles su protesta a Mercamadrid

No hay una solución en el horizonte para los agricultores y ganaderos. Todos a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez mueva ficha y tome medidas frente a unos postulados que han empobrecido al sector. Muchos exigen que se siga el camino de Italia, que ha reducido a la mitad el IRPF que pagan estos productores. Desde Moncloa se guarda silencio. No así los sindicatos agrarios. Esta mañana, UPA, Asaja y AGIM-COAG han convocado para este miércoles una concentración sin tractores a partir de las 9 horas en los accesos de Mercamadrid, pero no han logrado autorización de la Delegación del Gobierno para una marcha lenta con tractores por las autovías de acceso a la capital prevista para el día 20.

Así lo indicó ayer en una rueda de prensa el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Jesús Anchuelo, que ha recalcado que, a diferencia de la Plataforma 6F, sus movilizaciones son organizadas y están comunicadas oficialmente a las autoridades.

Estas movilizaciones coinciden con las realizadas en otros países de la Unión Europea y reflejan "un notable malestar general por las últimas reformas en la Política Agraria Común y otras iniciativas europeas".

"La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos asume su responsabilidad, con acciones legales y ordenadas, propuestas concretas de mejora que requieren cambios urgentes, con la mejor disposición negociadora y la seguridad de que el resultado final de las movilizaciones se traducirá en acuerdos que faciliten el trabajo y la gestión en las explotaciones agrícolas y ganaderas", subrayó.

Sus reivindicaciones principales son lograr precios justos "que hagan viable el modelo de explotación familiar", mayoritario en la Comunidad de Madrid; y que se haga cumplir, por parte de todas las instituciones, la Ley de la Cadena Alimentaria, "con inspecciones y sanciones más contundentes que sirvan realmente para proteger al sector".

Este sindicato reclama, al igual que otros, unas reglas comunes para todos los productos que se comercialicen en la Unión Europea. Por ello, piden que se aplique 'cláusulas espejo' para acabar con el dumping ambiental y el dumping social. "Producimos con unas estrictas reglas sanitarias y ambientales y no debemos exigir menos a las importaciones", señalan.

También solicita que se reduzca "drásticamente" la burocracia y se permita el registro manual de documentación en todos los trámites.