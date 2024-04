La Puerta del Sol se vuelve escenario para la danza

El talento coreográfico de veintidós compañías nacionales e internacionales se reunirán en la capital con motivo del XXXIX edición de Madrid en Danza. Este festival internacional, que se celebra entre el 9 y el 26 de mayo, recalará en siete municipios y cinco espacios de la capital, entre los que destaca la Puerta del Sol. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, asistió ayer a la presentación de la programación, en compañía de la directora artística de este certamen, Blanca Li. De Paco señaló que «viene a culminar en cada edición un meditado proceso de promoción y difusión de la danza impulsado por el Gobierno regional mediante muestras coreográficas, talleres, becas, residencias, el sostenimiento del Centro Coreográfico Canal o la reciente creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid».

De la mano de estas compañías –cuatro internacionales, nueve madrileñas y el resto de Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y Navarra–, se mostrará la amplitud de miradas al mundo y al arte de la creación coreográfica actual y la fortaleza de una expresión que cada año conquista a mayor número de espectadores. El público podrá disfrutar de treinta funciones con siete estrenos; cuatro de ellos se celebrarán en España y tres en la Comunidad de Madrid.

Esta cita con la danza se desarrollará en cinco espacios de la capital: Teatros del Canal y Pradillo, Sala Cuarta Pared y Centro Cultural Paco Rabal. Además, en esta ocasión llegará a la Puerta del Sol el sábado 11 de mayo, que se convertirá en un espacio abierto donde se representarán espectáculos y el público podrá aprender a bailar con tutoriales. Además, llegará a otros siete municipios (San Lorenzo de El Escorial, La Cabrera, Pinto, Getafe, Coslada, Alcorcón y Alcobendas), con una apuesta por la autoría viva, la gran creación contemporánea y flamenca.

Internacional, flamenco y tradición

Teatros del Canal aglutinará gran parte de la programación, con diez espectáculos. Entre ellos, el del colectivo (La)Horde y el Ballet National de Marseille con Age of Content –9 y 10 de mayo–, que explora el universo virtual elaborando un lienzo que fusiona danza y multimedia. En UniVerse: A Dark Crystal Odyssey, el más reciente del multipremiado coreógrafo británico Wayne McGregor –15 y 16 de mayo–, se aborda la crisis climática.

También en este mismo espacio escénico, Anne Teresa De Keersmaeker, que estrenará el 19 de mayo «Exit Above after the tempest», un espectáculo en el que

vuelve a las raíces de la danza y del blues de Robert Johnson. Por su parte, en Manifesto -del 24 al 26 de mayo-, la australiana Stephanie Lake provoca una simbiosis con la percusión, entre 18 bailarines y baterías. Así, Madrid en Danza mima, un año más, la disciplina del flamenco, fundamentalmente en sus propuestas más innovadoras y contemporáneas.

Este año, junto a nombres indiscutibles como Alfonso Losa, sobresalen María Moreno, Luz Arcas La Phármaco y el espectáculo sobre el futbolista Telmo Zarra. Un montaje dedicado al que fue máximo goleador de la liga de fútbol española, creado por su nieta, la bailaora bilbaína Adriana Bilbao, en el que conjuga danza, flamenco y elementos deportivos asociados al fútbol. Vanesa Aibar funde el flamenco con los sonidos extraídos del metal y la electrónica del músico Enric Monfort. María Moreno, Paula Quintana o Luz Arcas con su compañía La Phármaco con «Mariana», con la que celebra el arte jondo primitivo a través de la danza contemporánea, son algunos de los nombres de este año que trae también el baile ancestral de Nova Galega de Danza en «Berro».

La «cúspide» de la danza europea

El Ballet Nacional de España también estará presente en el festival, con «Afanador», donde se bucea en el universo flamenco del célebre fotógrafo de moda y retratista colombiano Ruven Afanador, a cargo del Premio Nacional de Danza y director de La Veronal, Marcos Morau. La deshumanización y el aislamiento social lo aborda Morau en «Los perros»; una idea similar la plantea Eduardo Vallejo en «Glass House»; mientras que el amor es el tema central de otros dos montajes, «VAV» de Daniel Abreu y «He aquí un acto romántico» de Richard Mascherin, y el antibelicismo llega con «Pharsalia» de Antonio Ruz.

La coreógrafa vasca Judith Argomaniz analiza en «Shine» la búsqueda del éxtasis, de la felicidad, la adicción al hedonismo al ritmo de la música techno. Mucha Muchacha reivindica a «Las Sinsombrero», el grupo de poetisas, escultoras, ilustradoras, filósofas, artistas gráficas y periodistas, mujeres de la Generación del 27 a las que la Guerra Civil relegó al olvido. Luis Luque dirige al coreógrafo Sharon Fridman en «Europa», donde aborda al mito griego del mismo nombre en un espectáculo conceptual y minimalista.

El consejero Mariano de Paco resaltó que se trata de un festival representativo de la política cultural de la Comunidad y elogió la labor de Blanca Li para poner a Madrid «en la cúspide de la danza europea». Cada año, «Madrid en Danza», aúna lo novel y lo consolidado, a través de una programación que incluye figuras relevantes del mundo de la danza y promesas emergentes. Aunque el objetivo prioritario del festival reside en dar a conocer las nuevas estéticas y temáticas de la danza nacional.