¿Qué hacer esta semana antes de las vacaciones?

Justo enfrente de Colósimo, en el 68 de Ortega y Gasset, los hermanos Romero han inaugurado Menudeo. Así que ya tiene una nóvísima mesa en el radar, ya que la propuesta va mucho más allá de su archifamosa tortilla de patata. Lo cierto es que nos trasladan a su Cádiz natal, ¡con las ganas que tenemos de vacaciones! a través de numerosas raciones como los langostinos al ajillo, la berenjena asada con boquerones curados y la caballa escabechada con piperrada y mayonesa de escabeche. Asimismo, rinden homenaje a sus comienzos con las almejas «Alegría», la venta donde iniciaron su andadura, así que es una elaboración que hay que pedir, lo mismo que el pulpo con puré de matanza, que evoca a la manteca colorá.

Piense con tiempo qué día quiere sorprender a los suyos con una barcacoa, ya que el «pack» de Solobuey (www.solobuey.com) es la mejor opción. El precio ronda los 35 euros y están pensados para un número determinado de comensales. Como ejemplo, El Argentino para unas entre ocho y nueve personas; el Especial, para entre seis y siete; y el «Súper Barbacoa», que incluye un chuletón de kilo de vaca vieja, para doce. Si a esto le suma los costillares de cerdo, la morcilla de cebolla, la butifarra blanca y el chorizo picante en formato pincho, el festín carnívoro resultará perfecto. Cierto es que si la compra es superior a 60 euros se lo acercan gratis y en el blog de la página web siempre hay buenas ideas para acompañar las carnes y consejos para que queden en su punto.

¿Una paella? Y, si durante el citado día es el único que tiene antojo, Paellitas Tradición (paellitas.es) se la acerca a casa en formato individual. Incluso, un arroz de verduras, de carrilleras y ajetes a banda o negro. La fideuá de butifarra nos encantó. El precio medio es de 20 euros y se elaboran siguiendo la metodología tradicional, pero con un sistema de gestión y operatividad más moderno y actualizado, que permite tenerlas en menos de 20 minutos. Toda la elaboración de su carta se desarrolla en una cocina central, que permite controlar el proceso, cuidar la calidad de los ingredientes y garantizar tanto el sabor como la seguridad alimentaria.

Y, si ya aparece en casa del anfitrión con unas «mpustarellas», de Mola Pizza, elaboradas por César Martín, será siempre el invitado de lujo. Se trata de un entrepan con el que el cocinero de Lakasa versiona los clásicos bocadillos napolitanos. Todavía algo desconocidos en nuestro país, se hornean y terminan al momento y llevan diferentes rellenos. Para su elaboración, el cocinero emplea un pan tipo mollete artesano, terminado al horno con un ligero toque de aceite de oliva obteniendo un bocado sabroso, muy crujiente por fuera y jugoso por dentro. Pida todos, el de mortadella y pesto, el de porchetta con tártara y salami picante y el de mozzarella.

Menos fríos y con mas sabor

Así son los helados de Jordi Roca y Ale Rivas. Puede que ya hayan probado el polo Rocanas. Es decir, se hayan comido la nariz del postrero de El Celler de Can Roca con sabor a fresa y agua de rosas. O, al mismísimo Andrés Velencoso con gusto a coco y leche merengada. Así que estos días, no dude en probar el sorbete de cereza y sauco, que se disfruta con una nube de arándano, carambinas de almendra, chocolate blanco y una cereza bañada en chocolate blanco como toppings. Para alcanzar la perfección en Rocambolesc (rocambolesc.com), usan la máquina soft, que logra que el helado no esté tan frío, ya que alcanza los cinco grados bajo cero, mientras que los comunes están a menos once. Por eso, resultan menos duros, tienen más sabor y el chocolate se mantiene más intenso. ¿Otra novedad? El sorbete de mango y fruta de la pasión con pipas caramelizadas, merengue flameado y «shortcake».

MENUDEO

Dónde: C/ Ortega y Gasset, 68.

Tel.: 911 03 85 95.

Precio medio:

30 euros.

Cerveza y jamón La Razón

No te pierdas

Jamón ibérico y cerveza

► ¿Qué llevar al anfitrión de la barbacoa? El pack compuesto por productos de Señorío de Montanera, de la D.O Dehesa de Extremadura, y La Cibeles. Destacan los loncheados de jamón y lomo doblado cien por cien ibéricos de bellota y las cervezas Viejo Madrid y David’s Ale.