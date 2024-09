La salud y la casa

Este caminante se enroló hace casi un mes en la caravana de la Vuelta 24. He encontrado las ciudades cambiadas con respecto a otras vueltas, pero con los mismos problemas.

Durante una de las ediciones en las que participé hace unos años sufrí un importante problema de salud y me trataron extraordinariamente bien en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. También cuando he acudido a un hospital público o privado (seguro de la Asociación de la Prensa) en Madrid me han tratado correctamente y no he tenido que sufrir atascos como el que tuvo mi amigo el Nino Tronko en el Hospital de Arganda. Cinco horas y media para atender a una persona es una burla.

Y no vale decir que es un problema de las vacaciones. El paciente no es culpable de que un estúpido/a decidiera que hubiera menos médicos en España o de la desorganización del sistema sanitario.

El Gobierno de Madrid, y los de los restos de las comunidades de uno y otro signo, ha decidido parchear y que no les cueste muchos votos. Nuestra Sanidad es la envidia de muchos países, pero exige una reforma nacional sensata que no vamos a ver.

El otro problema con el que me he encontrado ha sido el de la vivienda. Es una vergüenza que nuestros jóvenes no puedan emanciparse por la falta de una política que construya casas y frene la escalada de precios.

Las promesas de Sánchez para Madrid serán cero y las de 10.500 casas del Gobierno regional parecen insuficientes y los precios mantendrán su escalada mientras no se aprueben planes de choque que destrocen a los especuladores que se frotan las manos con nuestras crisis.