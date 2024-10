Serrano, tras la polémica de Errejón: "Hacen falta más puntos violeta, sobre todo en actos de Más Madrid"

La polémica y las expresiones de condena por el comportamiento de Íñigo Errejón con las mujeres ha dejado lugar también a cierta ironía. En ese sentido, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha apuntado este viernes que "hacen falta más puntos violeta, sobre todo en los actos de Más Madrid". Todo a raíz de la renuncia del exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, rodeado de acusaciones de acoso sexual.

En declaraciones a los periodistas, durante su visita al municipio de Valdemoro, el 'número dos' del PP madrileño ha criticado que Más Madrid es un partido al "que se le ha llenado la boca de feminismo" y que pertenece a una izquierda "que ha tratado de imponer su superioridad moral cuando no la tiene."

"Cuando decían 'Hermana yo si te creo' tenían, presuntamente, cargos públicos de Más Madrid, hoy sentados en la Asamblea de Madrid, tratando de tapar esos presuntos casos de abusos o acoso", ha lanzado a continuación.

Serrano ha sostenido que Errejón ha sido "el niño mimado en los últimos años de la izquierda política y mediática" de España y ha criticado que hayan tratado de "vender un Gobierno de izquierdas intentando parecer una docuserie al estilo del 'Ala Oeste de la Casa Blanca' cuando, según pasan los días" lo que se ve es que parecen más bien "capítulos de 'La que se avecina'".

"Todavía no hemos oído decir nada a Mónica García, heredera del trono de Más Madrid tras la salida de Errejón de la Comunidad de Madrid. Si hemos oído a Pedro Sánchez declarando su apoyo al feminismo y apoyar a Yolanda Díaz, entiendo que es una especie de pacto de no agresión: yo te apoyo y espero que tu también me apoyes con el problema de corrupción que tengo con mi mujer y mi partido", ha apuntado a renglón seguido.

Serrano, quien ha indicado que respetan "la presunción de inocencia", ha sostenido que sorprende que en España se detenga "a un promotor de musicales por formar a unos becarios mientras que presuntos acosadores campan a sus anchas".