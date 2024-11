El Surco 2022, dos talentos unidos

Una de las apuestas más cacareadas de los últimos tiempos en los viñedos que circundan en Madrid se llama El Surco. En este caso, en la toledana zona de Méntrida, donde dos enólogos avezados, Aitor Paúl y David Villamiel, encuentran todo el sentido que tiene la Garnacha y su expresión de ese particular terruño. Sus procedimientos de campo y de bodega responden a los actuales sagrados principios de la biodinámica y la escasa intervención. Y mano a mano, abriendo un surco de trazabilidad, se consigue un tinto de muy poca capa como era de prever. Lo que no es tan previsible y gratamente sorprendente, es su longitud y complejidad. Parece mentira la intensidad suave de ese vino que también emparenta con lo borgoñón. Algo de crianza en madera usada, que no despista el propósito fundacional para que todo sea un diálogo de la fruta armónico y sugestivo.

En los mentideros se habla de esta pareja talentosa como el estandarte de los nuevos viñadores de aquel enclave. La elegante manera de interpretar ese viñedo, y en una producción de precio irrisorio, contribuyen a esa afirmación. Muy gustoso de beber. De eso que da placer escribir cada no mucho tiempo porque parece un renovado descubrimiento. Qué sorpresas dan la bebida y las escrituras.

Bodega: A Pie de Tierra

Vino: El Surco 2022

D.O: Méntrida

P.V.P: 15 euros