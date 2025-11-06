El tiempo para hoy en Madrid: probabilidad de nieve en la sierra

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, jueves, una bajada de las temperaturas máximas, cielos nubosos que se despejarán por la tarde y probabilidad de nieve en la sierra a partir de los 2.000 metros.

Según el pronóstico de la Aemet para hoy, la región se cubrirá con cielos nubosos o cubiertos que tenderán a despejarse a partir de la tarde. En zonas altas de la sierra se darán brumas que podrán ser persistentes, y de esperan chubascos dispersos de madrugada y por la tarde; además, a partir de los 2.000 metros, no se descarta que puedan darse en forma de nieve.

En cuanto a las temperaturas, éstas irán en descenso, más acusado en el caso de las máximas. El viento será flojo a moderado del oeste, sin descartar alguna racha muy fuerte en cumbres de la Sierra.