Más frío
El tiempo para hoy en Madrid: probabilidad de nieve en la sierra
No se descarta a partir de los 2.000 metros de altura
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, jueves, una bajada de las temperaturas máximas, cielos nubosos que se despejarán por la tarde y probabilidad de nieve en la sierra a partir de los 2.000 metros.
Según el pronóstico de la Aemet para hoy, la región se cubrirá con cielos nubosos o cubiertos que tenderán a despejarse a partir de la tarde. En zonas altas de la sierra se darán brumas que podrán ser persistentes, y de esperan chubascos dispersos de madrugada y por la tarde; además, a partir de los 2.000 metros, no se descarta que puedan darse en forma de nieve.
En cuanto a las temperaturas, éstas irán en descenso, más acusado en el caso de las máximas. El viento será flojo a moderado del oeste, sin descartar alguna racha muy fuerte en cumbres de la Sierra.
✕
Accede a tu cuenta para comentar